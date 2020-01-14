Автомобили с алкоблокираторами запуска двигателей начали использовать на заводе «Балтика»

В 2019 году пивоваренная компания «Балтика» первой среди российских FMCG-компаний анонсировала внедрение алкоблокираторов запуска двигателей для автомобилей своего автопарка. А в завершении года несколько десятков автомобилей с инновационной для российских компаний технологией были введены в эксплуатацию и в филиале «Балтики» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что оборудование поможет проконтролировать соблюдение требований политики ответственного потребления, которая распространяется на всех сотрудников компании. В 2019 году 300 автомобилей, оснащенных современным оборудованием, пополнили автопарки «Балтики» в Воронеже, Москве, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. А в декабре 2019 года автопарк и завода в Новосибирске пополнился несколькими десятками автомобилей с подобным оборудованием.

Алкоблокиратор запуска двигателя даёт подтверждение и дополнительную уверенность в том, что алкоголь в крови отсутствует или находится в пределах допустимой нормы, а значит, водитель соблюдает соответствующие правила и готов сесть за руль. На автомобилях установлено оборудование канадской компании ACS — Alcohol Countermeasure Systems. При выборе оборудования, помимо удобства установки и использования, учитывался и тот факт, что оно должно стабильно работать в любых климатических условиях, в том числе, суровых сибирских.

В Европейских странах на проблему серьезной опасности управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения обратили внимание уже давно, и нашли решение в виде алкоблокираторов двигателей. Например, все корпоративные автомобили Carlsberg Denmark уже 3 года оснащены такими устройствами. В России до недавнего времени таким оборудованием оснащались лишь немногие автомобили «повышенной категории риска», как правило, перевозящие опасные или особо ценные грузы. Компания «Балтика» стала первой среди российских FMCG-компаний, оборудовавших алкоблокираторами автомобили, в надежде обратить внимание и других ведущих производителей России на существующие возможности повышения безопасности на дорогах.

— Принцип действия алкоблокиратора такой же, как у алкотестеров, применяемых в ГИБДД. Нужно подуть в мундштук алкоблокиратора в течение 4-6 секунд. На основании анализа пробы алкоблокиратор либо дает возможность завести двигатель, либо блокирует запуск. Разрешение на запуск двигателя действует в течение двух часов, и по прошествии этого времени, чтобы завести двигатель, нужно снова пройти проверку. Для нас очень важно обеспечить максимальную безопасность участников дорожного движения, — рассказал инженер по безопасности дорожного движения группы по транспортной безопасности и сервису ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Новосибирске Евгений Гусев.

По его словам, оснащение автомобилей компании «Балтика» алкоблокираторами реализовано в рамках стратегической программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», а именно ее одной из приоритетных целей — «НОЛЬ безответственного потребления». На всех рынках, где Carlsberg Group ведет деятельность, предпринимается максимум усилий для борьбы с такими проблемами как потребление алкоголя несовершеннолетними, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и чрезмерное потребление алкоголя.

Фото предоставлено пресс-службой компании