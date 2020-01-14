Инвесторам не хватает электричества

Он также отметил, что многие предприятия, где установлено дорогостоящее и чувствительное оборудование, поднимают вопрос качества и надежности электроэнергии. Этот вопрос актуален для территорий в районе ПЛП, Краснозерки, Коченево. Часть проблем с качеством поставки электроэнергии уже дошла до суда.

Участники рынка подтвердили, что проблема дефицита электроэнергии в регионе достаточно актуальна, даже несмотря на то, что время подключения к электричеству сокращается и по этому показателю область идет в запланированных в «дорожной карте» параметрах улучшения инвестклимата (итоговое целевое значение 50 дней).

Директор департамента инфраструктурных проектов ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Станислав Болотов уточнил, что с подавляющим большинством заявителей агентство прорабатывает земельные участки на наличие необходимой инфраструктуры, в том числе совместно с ОАО «Региональные электросети» (РЭС).

— Практически во всех случаях исход один: требуется строительство дополнительных подстанций. В последнее время ситуация немного изменилась в части небольших мощностей — до 500 кВт, но мы не можем подбирать инвесторам те участки, где есть электроэнергия. Инвесторы выбирают площадки, исходя из своих технологических процессов, и не всегда могут ориентироваться на наличие инженерной и сетевой инфраструктуры, — пояснил он.

Министр ЖКХ области Денис Архипов сообщил, что в 1 квартале 2020 года ведомство планирует разработать перечень критериев, по которым будет включать инвестпроекты в схему перспективного развития электроэнергетики. Это будет базовый документ — техзадание для разработки инвестпрограмм сетевых организаций. По его словам, сейчас в базе министерства находятся 435 инвестпроектов. Часть из них реализуется, часть планируется к реализации и требует решения по организации электроснабжения. Судя по слайдам, представленным министерством, речь идет о 8 индустриальных и технологических парках, 116 инвестпроектах (44 планируется к реализации), 304 проектах ГЧП (252 проекта планируются к реализации) и 7 инвестпроектах программы реиндустриализации экономики.

Архипов заявил, что ведомство совместно с сетевыми организациями ведет системную работу по снятию ограничений по электроснабжению инвестпроектов.

— В 2019 году в полном объеме выполнен показатель целевой модели подачи заявки на присоединение к электросетям через личный кабинет в электронном виде — 71,7%, в 2018 году он находился на уровне 1,4%. Это позволило снизить время технологического присоединения потенциальных потребителей к электросетям, — констатировал Денис Архипов. — В результате комплекса мероприятий и выполнения инвестпрограммы «РЭС» в 2019 году количество открытых центров питания выросло на 86 штук, объем свободной мощности увеличился на 265 МВт.

Гендиректор АО «Региональные электросети» Яна Балан подтвердила, что в 2019 году компания провела глобальную работу по раскрытию центров питания: их количество выросло на 60% — до 230. При этом объем свободной трансформаторной мощности вырос почти на 75%. «РЭС» ввела в строй более 225 км линий электропередач, построила более 150 подстанций, на 12 центрах питания проведена глубокая модернизация оборудования. При этом Балан обозначила ряд проблем, которые удлиняют сроки согласования присоединения.