Инвесторам не хватает электричества

МинЖКХ области обещает в первом квартале включить инвестпроекты в схему перспективного развития электроэнергетики региона.
14/01/2020, 16:41
Автор: Юлия Данилова
«РЭС» может сократить финансирование инвестпрограммы в 2020 году на 1 млрд рублей.
— Я уже не раз приводил примеры, когда действующие инвестпроекты вынуждены создавать свои генерирующие мощности малой и средней величины потому, что у них нет возможности подключиться к точкам питания нашего электросетевого комплекса, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на инвестсовете, который прошел в конце 2019 года. — К примеру, реально работающий проект — тепличный комплекс в Мошковском районе — до сих пор «сидит» на генераторах и не может подключиться к сетям.
Он также отметил, что многие предприятия, где установлено дорогостоящее и чувствительное оборудование, поднимают вопрос качества и надежности электроэнергии. Этот вопрос актуален для территорий в районе ПЛП, Краснозерки, Коченево. Часть проблем с качеством поставки электроэнергии уже дошла до суда.
Участники рынка подтвердили, что проблема дефицита электроэнергии в регионе достаточно актуальна, даже несмотря на то, что время подключения к электричеству сокращается и по этому показателю область идет в запланированных в «дорожной карте» параметрах улучшения инвестклимата (итоговое целевое значение 50 дней).
— Благодаря помощи ОАО «Агентство инвестиционного развития», нам удалось решить вопрос по обеспечению ПЛП «Восточный» электроэнергией: мы построили ЛЭП, точку подключения и получили 1,2 МВт. Наши потребности это закрывает, но летом мы были вынуждены отказать одному инвестору, который хотел зайти на территорию, так как ему требовалось 450 кВт, а это треть наших потребностей, — сообщил президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов, отметив, что в районе поселка Садовый сейчас сложился довольно серьезный дефицит электроэнергии.
Директор департамента инфраструктурных проектов ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Станислав Болотов уточнил, что с подавляющим большинством заявителей агентство прорабатывает земельные участки на наличие необходимой инфраструктуры, в том числе совместно с ОАО «Региональные электросети» (РЭС).
— Практически во всех случаях исход один: требуется строительство дополнительных подстанций. В последнее время ситуация немного изменилась в части небольших мощностей — до 500 кВт, но мы не можем подбирать инвесторам те участки, где есть электроэнергия. Инвесторы выбирают площадки, исходя из своих технологических процессов, и не всегда могут ориентироваться на наличие инженерной и сетевой инфраструктуры, — пояснил он.
Министр ЖКХ области Денис Архипов сообщил, что в 1 квартале 2020 года ведомство планирует разработать перечень критериев, по которым будет включать инвестпроекты в схему перспективного развития электроэнергетики. Это будет базовый документ — техзадание для разработки инвестпрограмм сетевых организаций. По его словам, сейчас в базе министерства находятся 435 инвестпроектов. Часть из них реализуется, часть планируется к реализации и требует решения по организации электроснабжения. Судя по слайдам, представленным министерством, речь идет о 8 индустриальных и технологических парках, 116 инвестпроектах (44 планируется к реализации), 304 проектах ГЧП (252 проекта планируются к реализации) и 7 инвестпроектах программы реиндустриализации экономики.
Архипов заявил, что ведомство совместно с сетевыми организациями ведет системную работу по снятию ограничений по электроснабжению инвестпроектов.
— В 2019 году в полном объеме выполнен показатель целевой модели подачи заявки на присоединение к электросетям через личный кабинет в электронном виде — 71,7%, в 2018 году он находился на уровне 1,4%. Это позволило снизить время технологического присоединения потенциальных потребителей к электросетям, — констатировал Денис Архипов. — В результате комплекса мероприятий и выполнения инвестпрограммы «РЭС» в 2019 году количество открытых центров питания выросло на 86 штук, объем свободной мощности увеличился на 265 МВт.
Гендиректор АО «Региональные электросети» Яна Балан подтвердила, что в 2019 году компания провела глобальную работу по раскрытию центров питания: их количество выросло на 60% — до 230. При этом объем свободной трансформаторной мощности вырос почти на 75%. «РЭС» ввела в строй более 225 км линий электропередач, построила более 150 подстанций, на 12 центрах питания проведена глубокая модернизация оборудования. При этом Балан обозначила ряд проблем, которые удлиняют сроки согласования присоединения.
— Зачастую выбор земельного участка под новое строительство осуществляется без оценки возможности его технологического присоединения к электросетям. Хотя у нас на сайте есть информация о ситуации во всех городах и районах области, — пояснила она.
По ее словам, путем вариативности можно спокойно выбрать участок, который можно быстро подключить к электросетям. В такой ситуации сроки и стоимость подключения сокращаются в разы.
— В сельских районах области больше маневра с земельными участками, а на территориях, прилегающих к Новосибирску, такой возможности нет. Неправильно говорить инвестору: «Выбирайте другой участок, так как на этой площадке нет электричества», — прокомментировал информацию Андрей Травников. — Мы хотели бы услышать от сетевых компаний: что вы собираетесь делать, чтобы максимально освоить территории, привлекательные для ведения бизнеса, которые расположены вокруг Новосибирска.
Яна Балан пояснила, что для эффективной работы сетевым организациям нужен более интенсивный информационный обмен. Она напомнила, ориентируясь на запросы потребителей по мощности, компания выстраивает свою инвестпрограмму с временным лагом. К примеру, строительство нового центра питания занимает минимум 1,5 года. Денис Архипов обратил внимание еще на один нюанс: несмотря на большое количество обращений, готовность инвесторов действительно реализовывать заявленный проект, вызывает вопросы. В результате созданные сетевыми организациями мощности нередко простаивают. Именно поэтому минЖКХ сейчас разрабатывает критерии для включения инвестпроектов в схему перспективного развития электроэнергетики области.
— На 2020 год мы инвестпрограмму еще не утвердили. Для нас важное значение имеет согласование ФАС предельного уровня тарифа и платежа гражданина по субъекту федерации. Предварительно (на 27 декабря) регулятор принял решение о нулевом росте тарифа на передачу электроэнергии в Новосибирской области. В рамках этого решения мы с областным департаментом по тарифам сформировали большой пакет возражений, с которыми наши представители работают в ФАС в Москве, — продолжила Яна Балан. — Если ФАС не изменит решение, то мы будем должны сократить свою инвестпрограмму в 2020 году на 1 млрд рублей. Если докажем, что нулевой рост — это жестко и несправедливо, то секвестрировать придется 200-300 млн рублей.
На момент публикации материала уточнить ситуацию с согласованием тарифов на 2020 год в пресс-службе «РЭС» редакции не удалось.
Для сокращения сроков присоединения Яна Балан также предложила законодательно закрепить обязанность владельцев электросетей отвечать на запросы сетевых организаций в течение 5 календарных дней, обязать администрации муниципальных образований участвовать в процессе техприсоединения при комплексных застройках, изменить порядок и срок установления публичных сервитутов для электросетей в соответствии с постановлением правительства № 861 и создать на уровне муниципальных образований или правительства области подразделение, которое будет курировать этот вопрос. Кроме того, по ее словам, под руководством правительства области необходимо оформить с крупными собственниками инженерных сооружений (РЖД, СГК, Газпром и т.д.) соглашения по упрощению процесса получения разрешений на согласование пересечений сетей с существующими инженерными сооружениями.
В итоге Андрей Травников поручил в «разумные сроки» представить ему на рассмотрение долгосрочную инвестпрограмму, которая будет увязывать интересы инвесторов, сетевых организаций, их финансовые возможности и четко определять приоритет и очередность создания новых мощностей, чтобы исключить их недозагрузку. Он также поручил правительству проработать, представленные «РЭС» предложения по оптимизации сроков подключения к электросетям.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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