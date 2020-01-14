В новогоднюю ночь абоненты МТС загрузили более 1,5 петабайт трафика

МТС на основе интернет-трафика обезличенных данных абонентов представляет данные о росте активности абонентов в новосибирском регионе во время Нового года и каникул, сообщили в пресс-службе компании.

— В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МТС загрузили более 1,5 петабайт трафика, чего хватило бы, например, для просмотра более 72 млн роликов на YouTube, — рассказали в пресс-службе МТС.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом в новогодний период интернет-аппетиты жителей новосибирского региона увеличились в 1,5 раза, что связано с расширением географии сети 4G МТС в районах области.

— Высокоскоростной интернет доступен 85% населения во всех районах области, 75% всего праздничного трафика сгенерировано в 4G-сети. В районах Новосибирской области самыми общительными стали жители Бердска, Куйбышева и Криводановки, — отметили в пресс-службе.

За первый час нового года абоненты МТС в новосибирском регионе совершили более 1,35 млн вызовов и отправили почти 1,5 млн SMS-поздравлений, что сопоставимо с прошлой новогодней ночью. При этом новосибирцы звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

— Интернет-трафик МТС в Новосибирском метрополитене, работавшем всю ночь, вырос в 2 раза по сравнению с новогодней ночью 2019 года, что связано с расширением сети LTE в тоннелях подземки, а также ростом на 15% числа абонентов, воспользовавшихся метро, — уточнили в МТС.

Объем трафика в мессенджерах удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Самый популярный мессенджер у абонентов МТС в Новосибирске и области — Whatsapp.

— Объем видеотрафика по сравнению с прошлогодней новогодней ночью увеличился на 44% за счет любви к «прямым эфирам» в социальных сетях и онлайн-просмотрам видео на видеохостинге YouTube. Самыми популярными социальными сетями в регионе стали VKontakte и Instagram, трафик в которых по сравнению с прошлым годом удвоился, — говорят специалисты.

При этом, в компании отметили, что, как и в прошлом году, 5% абонентов МТС – жителей Новосибирска предпочли уехать на новогодние каникулы в загородные базы и дома отдыха. 15% – за пределы Новосибирской области по России и за границу. В свою очередь, сеть МТС в Новосибирске приняла более 50 тысяч гостей из соседних регионов Сибири и Забайкалья. Больше всего гостей приехали в Новосибирск из Томска, Кемерово, Барнаула.

Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в НСО использовали более 11,2 Петабайт мобильного интернета, что в 1,3 раз больше, чем в прошлом году, совершили 77,5 миллионов звонков, что выше прошлогодних значений на 8% и отправили 169,5 миллионов SMS-сообщений. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35%.

Фото: pixabay.com, автор- geralt