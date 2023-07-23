Автомобилисты встали в многокилометровой пробке под Новосибирском

В районе Нового поселка на Бердском шоссе под Новосибирском автомобилисты встали в многокилометровой пробке из-за массового ДТП, сообщает телеграмм-канале «АСТ-54 Black».
Сообщение о том, что этом участке дороги столкнулись не менее 8 машин,
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Согласно статистики управления ГИБДД России по НСО в 2022 году в регионе произошло 2175 аварий. В них травмы различной степени тяжести получили 2723 человека.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов.
Фото: скриншот в карты 2ГИС
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