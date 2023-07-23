Автомобилисты встали в многокилометровой пробке под Новосибирском

В районе Нового поселка на Бердском шоссе под Новосибирском автомобилисты встали в многокилометровой пробке из-за массового ДТП, сообщает телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

Сообщение о том, что этом участке дороги столкнулись не менее 8 машин,

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Согласно статистики управления ГИБДД России по НСО в 2022 году в регионе произошло 2175 аварий. В них травмы различной степени тяжести получили 2723 человека.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов.