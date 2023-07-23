Организована проверка по факту технической неисправности самолета до Новосибирска

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту технической неисправности воздушного судна, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Предварительно установлено, что техническая неисправность в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле была обнаружена утром 22.07.2023 в г. Иркутске. Ее обнаружили в ходе предполетного осмотра воздушного судна «Embraer 170», следовавшего рейсом «Иркутск-Новосибирск» авиакомпании S7 Airlines. Рейс был отменен.

— Иркутским следственным отделом на транспорте проводится доследственая проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines запустила новые рейсы в Москву, Томск и на юг России.