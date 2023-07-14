В Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов

В выходные, 15 и 16 июля, с 10 до 20 часов на Михайловской набережной новосибирцы могут пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов, ознакомиться с устройством и возможностями шеринговых самокатов. Пройти обучение предложила мэрия Новосибирска.

— Курс включает теоретическую и практическую части. Желающим расскажут о том, как устроен самокат, а также о том, как передвигаться на нем, не нарушая правила, не доставляя дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцируя возникновения ДТП, — говорится в сообщении.

Занятие займет не более 10 минут.

Напомним, для Новосибирска тема безопасного вождения электросамокатов крайне актуальна. Из-за большой популярности этого вида транспорта в городе уже возникало немало ЧП , где самокатчики были либо виновниками, либо пострадавшими. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, с января по июнь 2023 года в городе было зафиксировали четыре факта ДТП с участием самокатов, где пострадали четверо взрослых.

На днях продолжение получила еще одна резонансная история. Еще в июле 20201 года в Новосибирске произошло смертельное ДТП, где девушка сбила парня на электросамокате. Она превысила скорость и совершила наезд на молодого человека, двигавшегося на электросамокате по пешеходному переходу. В результате полученных травм он через несколько дней скончался в больнице. Девушке назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. 14 марта 2023 года администрация колонии-поселения направила в суд Колыванского района ходатайство, в котором просила изменить ей лишение свободы на принудительные работы. Но суд отказал в условно-досрочном освобождении.

Ранее редакция сообщала о том, что 40 новосибирцев из 100 хотят запретить сервис аренды электросамокатов.