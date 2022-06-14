Авторская программа лечения больных суставов

К сожалению, все больше людей сегодня сталкиваются с такой проблемой, как больные суставы. Малоподвижный образ жизни, нарушение обмена веществ либо, наоборот, чересчур сильная нагрузка на ноги и руки приводят к тому, что при ходьбе и движении начинают возникать боли. Если вовремя не поймать начало заболевания и не приступить к профилактике, то оно перерастает в более сложные формы: артриты, артрозы, воспалительные полиартропатии.

— Заболевание суставов — крайне обширная тема, которая включает множество различных патологий. Это могут быть последствия травмы, результаты нарушенного обмена веществ, системные болезни, протекающие с суставным синдромом, — поясняет врач-невролог Анна Дмитриева. — В большинстве случаев в основе патологического процесса стоят системные нарушения, проявляющиеся поражением сразу нескольких суставных групп.

В санатории «Рассвет» разработали авторскую программу по лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы — «Радость движения».

— Программа включает в себя комплексный подход. Мы решаем проблему по нескольким направлениям, и поэтому процессы оздоровления протекают быстрее, а положительный эффект закрепляется надолго! — подчеркивает Анна Дмитриева.

Для кого подходит программа санатория?

Если у вас такие проблемы, как остеохондроз, ревматоидный полиартрит, спондилоартрит, дорсоартропатии, артриты и артрозы, сколиоз, патология мышц и связочного аппарата (плече-лопаточный периартроз, мышечно-тонические болевые синдромы), а также атрофия мышц, миозиты, то врачи санатория смогут подобрать курс лечения, который позволит снять болевой синдром и стабилизирует ваше состояние. Курс лечения также можно пройти после травм. Программа рассчитана на 7,10 и 14 дней. В нее входит прием врача-координатора, диагностика организма пациента. После этого вам сформируют индивидуальную программу лечения и профилактики в зависимости от состояния вашего организма и его потребностей.

Частью программы является метаболический — питательный — блок: фитотерапия, кислородный коктейль. Физический блок включает в себя занятия в тренажерном зале, ЛФК с инструктором и бассейн. Исследования, проведенные специалистами санатория, показали высокую эффективность процедур, связанных с активацией биологически активных зон. На это направлен ручной и механический массаж, механонакидка, ЭПС, Ормед-релакс, физио- или лазеротерапия, лечебные аппликации (грязелечение, озокерит, глинолечение, бишофит), мануальная терапия, карбокситерапия. В список процедур также входят водные: лечебная ванна, гидро-ЛФК, циркулярный душ и т.д.

Что дает программа «Радость движения»?

Многолетние наблюдения специалистов санатория свидетельствуют, что после грамотно подобранного курса лечения и профилактики, который под наблюдением врачей проходят пациенты, у них уменьшаются боли в суставах, увеличивается подвижность, снижается чувствительность к перемене погоды.

После завершения лечения для каждого пациента составляется программа рекомендаций по лечению и профилактике, чтобы продлить полученный в санатории эффект и помочь поддерживать нормальный ритм жизни.

Стоимость программы лечения начинается от 1700 рублей в сутки, с проживанием и питанием в санатории — от 5650 рублей в сутки. В санатории «Рассвет» вы можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса. Рассрочку можно получить на 6-10 месяцев.

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19

Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,

ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8-983-300-09-95

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