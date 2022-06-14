Рекламодателям

Авторская программа лечения больных суставов

  • 14/06/2022, 17:00
Автор:
новости бизнеса
В новосибирском санатории «Рассвет» предлагают комплексный подход к лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы.

К сожалению, все больше людей сегодня сталкиваются с такой проблемой, как больные суставы. Малоподвижный образ жизни, нарушение обмена веществ либо, наоборот, чересчур сильная нагрузка на ноги и руки приводят к тому, что при ходьбе и движении начинают возникать боли. Если вовремя не поймать начало заболевания и не приступить к профилактике, то оно перерастает в более сложные формы: артриты, артрозы, воспалительные полиартропатии.

новости бизнеса— Заболевание суставов — крайне обширная тема, которая включает множество различных патологий. Это могут быть последствия травмы, результаты нарушенного обмена веществ, системные болезни, протекающие с суставным синдромом, — поясняет врач-невролог Анна Дмитриева. — В большинстве случаев в основе патологического процесса стоят системные нарушения, проявляющиеся поражением сразу нескольких суставных групп.

В санатории «Рассвет» разработали авторскую программу по лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы — «Радость движения».

— Программа включает в себя комплексный подход. Мы решаем проблему по нескольким направлениям, и поэтому процессы оздоровления протекают быстрее, а положительный эффект закрепляется надолго! — подчеркивает Анна Дмитриева.

Для кого подходит программа санатория?

новости бизнеса

Если у вас такие проблемы, как остеохондроз, ревматоидный полиартрит, спондилоартрит, дорсоартропатии, артриты и артрозы, сколиоз, патология мышц и связочного аппарата (плече-лопаточный периартроз, мышечно-тонические болевые синдромы), а также атрофия мышц, миозиты, то врачи санатория смогут подобрать курс лечения, который позволит снять болевой синдром и стабилизирует ваше состояние. Курс лечения также можно пройти после травм. Программа рассчитана на 7,10 и 14 дней. В нее входит прием врача-координатора, диагностика организма пациента. После этого вам сформируют индивидуальную программу лечения и профилактики в зависимости от состояния вашего организма и его потребностей.

Частью программы является метаболический — питательный — блок: фитотерапия, кислородный коктейль. Физический блок включает в себя занятия в тренажерном зале, ЛФК с инструктором и бассейн. Исследования, проведенные специалистами санатория, показали высокую эффективность процедур, связанных с активацией биологически активных зон. На это направлен ручной и механический массаж, механонакидка, ЭПС, Ормед-релакс, физио- или лазеротерапия, лечебные аппликации (грязелечение, озокерит, глинолечение, бишофит), мануальная терапия, карбокситерапия. В список процедур также входят водные: лечебная ванна, гидро-ЛФК, циркулярный душ и т.д.

Что дает программа «Радость движения»?

новости бизнеса

Многолетние наблюдения специалистов санатория свидетельствуют, что после грамотно подобранного курса лечения и профилактики, который под наблюдением врачей проходят пациенты, у них уменьшаются боли в суставах, увеличивается подвижность, снижается чувствительность к перемене погоды.

После завершения лечения для каждого пациента составляется программа рекомендаций по лечению и профилактике, чтобы продлить полученный в санатории эффект и помочь поддерживать нормальный ритм жизни.

Стоимость программы лечения начинается от 1700 рублей в сутки, с проживанием и питанием в санатории — от 5650 рублей в сутки. В санатории «Рассвет» вы можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса. Рассрочку можно получить на 6-10 месяцев.

Санаторий Рассвет в Бердске:
Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

799

Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь

Теги : санаторий остеохондроз лечение спины болят суставы


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

В 1,6 раз больше, чем годом ранее.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Погода оставила область без кормовых культур

На одних территориях их выкосила засуха, на других — заморозки.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Перинатальный центр планирует в 2022 году на 25% увеличить прием пациентов

В регионе также готовят документы для создания детской областной клинической больницы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Неделя началась с нескольких отставок

В областном правительстве и Бердске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

На омском заводе разработали биоразлагаемые канистры для моторного масла

14/06/2022, 17:56

IT-компании получат региональные налоговые льготы

14/06/2022, 16:50

«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

14/06/2022, 13:20

Погода оставила область без кормовых культур

14/06/2022, 12:51
Популярное

Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

14/06/2022, 19:08

Центробанк предупредил о мошенниках

14/06/2022, 16:30

Холестерин в норме — какими должны быть показатели

14/06/2022, 14:08

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» дарит 500 рублей новым клиентам при оформлении дебетовой карты

14/06/2022, 17:45

АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в праздничные дни

14/06/2022, 13:11

Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»

14/06/2022, 12:10
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска