Американский брокер запретил российским клиентам покупать акции компаний из ЕС, с 14 июня ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT, датская Vestas разрывает инвестконтракт (СПИК) с РФ и планирует закрыть завод

Американский брокер Interactive Brokers запретил клиентам из России и Беларуси покупать акции компаний из ЕС — открывать короткие и длинные позиции в этих бумагах, пишет vc.ru со ссылкой на Frank Media. Ограничения вступят в силу после 13 июня.

Брокер объяснил запрет тем, что США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции против России и Беларуси.

В том числе, в письме Interactive Brokers говорит о запрете на продажу и передачу физлицам и юрлицам в России и Беларуси ценных бумаг компаний из стран Евросоюза, выпущенных после 12 апреля 2022 года. ЕС ввела его 26 февраля 2022 года.

— В целях соблюдения данных санкций, клиенты Interactive Brokers, которые являются гражданами или проживают в России и Беларуси, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Кроме того, запрещены входящие и исходящие переводы, — говорится в письме компании.

Ограничение некритично, так как в портфелях российских инвесторов было не так уж много акций европейских компаний — по сравнению с азиатскими или американскими акциями, пояснил Frank Media руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В свою очередь Евросоюз с 14 июня отключит ряд российских банков от SWIFT, пишет «Прайм».

Ожидается, что от SWIFT будут отключены Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ), а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Руководство банков уточнило, что отключение от системы было ожидаемо, — к такому сценарию они были готовы, из-за решения ЕС существенного влияния на работу не предвидится.

К SWIFT подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую Банк России создал в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. В Минфине РФ заявили, что СПФС работает по тем же стандартам, что и SWIFT.

Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории ЕС.

Кроме того, датская компания Vestas решила разорвать специальный инвестконтракт (СПИК) с РФ и планирует закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске с 31 июля, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Vestas первой среди европейских компаний «решила разорвать СПИК с РФ после начала спецоперации на Украине». Газета отмечает, что Vestas начала соответствующие неофициальные переговоры с Минпромторгом и планирует к августу закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС. Согласно сообщению издания, уход Vestas ставит под вопрос проекты ВЭС «Фортума» на 250 МВт: найти нового поставщика в короткие сроки практически невозможно.

Как пишет газета, СПИК сроком на восемь лет был подписан «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (ВМ-РУС, принадлежит Vestas) в 2018 году, а в производство было вложено более двух млрд. руб. Штатная численность завода — 443 человека. Завод выполнил план на 2022 год, но не имеет контракта на 2023 год. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году «Новамедика» отказалась от запуска фармацевтического завода, отмечает издание.

Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в России, а в начале апреля объявила об уходе из страны. С начала года компания доставила в РФ 13 МВт ветротурбин и новых поставок не ведет, хотя прямой запрет на такие операции в рамках пятого пакета санкций ЕС вступит в силу только 10 июля, уточняет издание. С 2018 года Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт ветротурбин, или примерно 1% от объема своих мировых продаж.

Стало известно, что правительство Японии намерено изучить вопрос об ограничении контактов с Россией в сфере международных научно-технических проектов, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

— Нужно тщательно изучить этот вопрос в координации с другими странами Группы семи, — заявил он, подтвердив, что речь, в частности, будет идти и о сотрудничестве с Россией в рамках проектов Международной космической станции и международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

Ранее Токио объявил о содержании нового пакета санкций против России, который предусматривает запрет на экспорт товаров по 67 позициям, включая грузовики, бульдозеры, обрабатывающие станки и другое промышленное оборудование.