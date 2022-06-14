IT-компании получат региональные налоговые льготы

— Комплекс мер поддержки IT-сектора, который сегодня активно внедряется в Новосибирской области, будет способствовать развитию IT-компаний в условиях санкционного давления, снижению оттока специалистов, распределению инвестиционных вложений в развитие объектов, а также сохранению и увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет, — отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В числе предлагаемых изменений в областной закон: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15% до 5%; освобождение IT-компаний от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности.

Кроме того, предусматривается расширение видов экономической деятельности, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций – дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций». Это позволит сохранить инвестиции операторов связи для эксплуатации и модернизации сетей связи за счет реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Меры поддержки будут применяться при условии наличия государственной аккредитации в порядке, установленном федеральным законодательством; доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий в общем доходе организации – не менее 70%.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрен на заседании Правительства и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области.