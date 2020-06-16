Авторский семинар Марии Ильяшенко «Налоговый контроль и налоговая оптимизация – 2020»

Авторский бизнес-семинар Марии Ильяшенко о том, как бизнесу отвечать на требования налоговой инспекции, обезопасить себя от недобросовестных контрагентов и провести оптимизацию без негативных последствий для бизнеса.
— COVID-19: чего ждать с 1 июля 2020 года после отмены моратория на выездные проверки.
— Прозрачный бизнес и поиск выгодоприобретателя. Как и что ищет налоговая.
— «Побуждение» к самостоятельной уплате налогов — стоит ли платить?
— Мастер-класс: «Как ответить на 1000 и 1 требование налоговой».
— Чем «Красцветмет», «Кузбассконсервмолоко» и «Звездочка» помогут налогоплательщику?
— Как сегодня проявлять «осмотрительность» при выборе контрагента и подтвердить реальность операций?
— Способы «закрепления» реальности операции: создание «преюдиции» и прочее.
— Правила налоговой реконструкции. Изменения 2020 года: налог на прибыль и НДС.
— Ответственность по налоговым долгам: от имущественной до уголовной. Изменения 2020 года.
— Как сегодня можно защитить активы бизнеса?
— Взаимозависимость и подконтрольность — обычные признаки бизнеса или основание для проверки?
— Можно ли законно использовать в бизнесе ИП и самозанятых?
— Товарные знаки и франшиза: законные инструменты или признаки дробления?
— Незаконное дробление бизнеса в рознице, ресторанном бизнесе, производстве и других сферах.
Дата проведения: 25 июня
Время проведения: 13.00 – 18.00 (нск)
Формат: Онлайн
Подробности и регистрация на сайте мероприятия
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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