Авторский семинар Марии Ильяшенко «Налоговый контроль и налоговая оптимизация – 2020»

Авторский бизнес-семинар Марии Ильяшенко о том, как бизнесу отвечать на требования налоговой инспекции, обезопасить себя от недобросовестных контрагентов и провести оптимизацию без негативных последствий для бизнеса.

Программа семинара:

1. Поскризисный налоговый контроль

— COVID-19: чего ждать с 1 июля 2020 года после отмены моратория на выездные проверки.

— Прозрачный бизнес и поиск выгодоприобретателя. Как и что ищет налоговая.

— «Побуждение» к самостоятельной уплате налогов — стоит ли платить?

— Мастер-класс: «Как ответить на 1000 и 1 требование налоговой».

2. Недобросовестные контрагенты: как обезопасить себя. Актуальная практика по ст. 54.1 НК РФ

— Чем «Красцветмет», «Кузбассконсервмолоко» и «Звездочка» помогут налогоплательщику?

— Как сегодня проявлять «осмотрительность» при выборе контрагента и подтвердить реальность операций?

— Способы «закрепления» реальности операции: создание «преюдиции» и прочее.

— Правила налоговой реконструкции. Изменения 2020 года: налог на прибыль и НДС.

3. Какие инструменты позволяют работать бизнесу безопасно? Основные инструменты оптимизации налогообложения и организации работы группы компаний

— Ответственность по налоговым долгам: от имущественной до уголовной. Изменения 2020 года.

— Как сегодня можно защитить активы бизнеса?

— Взаимозависимость и подконтрольность — обычные признаки бизнеса или основание для проверки?

— Можно ли законно использовать в бизнесе ИП и самозанятых?

— Товарные знаки и франшиза: законные инструменты или признаки дробления?

— Незаконное дробление бизнеса в рознице, ресторанном бизнесе, производстве и других сферах.

Дата проведения: 25 июня

Время проведения: 13.00 – 18.00 (нск)

Формат: Онлайн

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Подробности и регистрация на сайте мероприятия

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами