«Терминал – Евросиб – Новосибирск» на 47% увеличил объем обработки контейнеров

В мае 2020 г. контейнерный терминал ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» в Новосибирске обработал 9,4 тыс. TEU, что на 47% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Рост в целом за пять месяцев составил 25,7%, всего обработано всего 40,1 тыс. TEU, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что положительная динамика обусловлена ростом объемов контейнерного экспорта и расширением клиентской базы.

— Комплексный подход к обработке контейнеров в сегменте ВЭД позволил в мае терминалу привлечь импортные поезда: все этапы таможенной очистки товара производились в режиме «единого окна» с использованием услуг склада временного хранения. Индивидуальный подход при разработке технологии подсыла порожних контейнеров на предприятия обеспечил ТЛЦ дополнительные поезда экспортных направлений, — отметили в компании.

Напомним, в период профилактики COVID-19 терминал Евросиб был включен в перечень системообразующих компаний, влияющих на занятость и социальную стабильность региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании