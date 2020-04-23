Автошколы вышли в онлайн

Режим самоизоляции изменил методы работы автошкол в России — многие из них оперативно отреагировали на изменение спроса и теперь готовы вести обучение в онлайне. По данным 2ГИС, сейчас дистанционное обучение предлагают уже больше половины автошкол в крупнейших городах России, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

В частности, по состоянию на середину апреля, в 15-ти крупнейших городах страны, где численность населения превышает 1 млн жителей, уже 58% автошкол запустили услуги дистанционного обучения. Это видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний. Практические занятия на автодромах и учебные поездки с инструктором по городу многие автошколы отложили — они возобновятся после снятия режима самоизоляции.

Городом-лидером по внедрению дистанционных методов обучения стал Екатеринбург, в котором 72% автошкол применяют дистанционные методы обучения. Следом за ним идут Уфа (65%) и Санкт-Петербург (64%). В Москве в онлайне готовы работать 138 автошкол — это 55% от их общего количества. Всего в миллионниках 945 автошкол, 544 (58%) из них уже работают онлайн.

В Новосибирске из 30 автошкол обучение в онлайне начали вести 14 (47%).

Фото предоставлено пресс-службой компании