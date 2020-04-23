В Новосибирске с 23 апреля завершается отопительный период

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 18 по 22 апреля 2020 года среднесуточная температура в Новосибирске составляла от 8,7º С до 14,2º С. В связи с этим было принято решение о завершении отопительного периода 2019/2020 года с 23 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Тепловые сети Сибирской генерирующей компании (СГК) переходят на летний режим с подачей тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения. Начинается подготовка сетей и оборудования к следующей зиме, сообщили в пресс-службе СГК.

Тем не менее, в ближайшие недели компания не будет отключать горячую воду для проведения гидравлических испытаний и плановых ремонтов.

— Окончание отопительного сезона пока не подразумевает начала летней ремонтной кампании. В ближайшие три недели СГК не будет отключать большую часть оборудования сетей и теплоисточников для проведения плановых ремонтов и гидравлических испытаний, — подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

По его словам, это позволит оперативно развернуть отопление в случае похолодания. По заявкам потребителей специалисты СГК готовы будут в течение двух суток возобновить подачу тепла в системы отопления социальных учреждений и жилых домов — при условии согласованных действий со стороны инженерных служб потребителей.

Отопительный сезон 2019-2020 годов начался 25 сентября и стал самым коротким за последние 20 лет. Его продолжительность составила 211 дней против 233 дней сезона 2018-2019 годов. Для сравнения, самый длинный период подачи тепла за эти годы был в 2015-2016 годах — 247 дней.

Количество повреждений на теплосетях города за сентябрь-апрель, а, следовательно, и число отключений тепла, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона на 17% — до 1 636. Специалисты теплосетевого подразделения СГК связывают это, прежде всего, с качеством проведенных испытаний теплосетей и ремонтов прошлым летом.

Фото: пресс-служба СГК