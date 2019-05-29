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«Автосиб-Автотех» — есть ли шанс возвращения?

Михаил Фокин, автообозреватель InfoPro54:
  • 29/05/2019, 10:00
Михаил Фокин

Впервые Международный Сибирский транспортный форум прошел без компонента некогда популярной выставки «Автосиб-Автотех». В этом году формат экспозиций был ограничен рамками специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia 2019. «Автосиба» больше нет.

Ключевым событием деловой части форума стала дискуссионная площадка «Национальные проекты. Взгляд из регионов». Отсюда и логика формирования главных экспозиций выставки TransSiberia 2019 — все они напрямую связаны со стратегически важными строящимися или проектируемыми объектами региона: четвертым мостом через Обь в Новосибирске (экспозиция Группы «ВИС»), развитием аэропорта «Толмачево», строительством новой ледовой арены и станции метро «Спортивная» (экспозиция мэрии Новосибирска) и т.д.

Однако резало глаз, что выставочная составляющая форума не смогла заполнить даже один павильон. Это произошло потому, что стратегически важных проектов не может быть много по определению (а значит, и их экспозиций), а компонент, связанный с «Автосибом», практически исчез.

Ситуация парадоксальная: у многих отраслей региона есть свои тематические выставки: строительство, туризм, фэшн-индустрия, металлургия, горное дело, рестораторы и отельеры. Есть даже выставка «Вьетнам-Экспо», а площадки для автомобильной отрасли нет.

Это значит, что с ликвидацией выставки «Автосиб-Автотех» исчезла площадка, где могли быть представлены компании, реализующие автомобильные запчасти, комплектующие, автохимию, множество видов оборудования для станций техобслуживания и т.д. Исчезли стенды дилеров, некогда составлявшие весомую часть выставки, о причинах исчезновения которых ранее подробно рассказывал InfoPro54.

«Автосиб 2018»: рынок растет — выставка сокращается

Даже популярная некогда экспозиция ретро-техники сократилась до почти 10 машин, тогда как ранее старинные автомобили занимали более трети павильона.

Безусловно, у специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia — свои задачи, но и свои тематические рамки. Однако ликвидация площадки для автомобильной отрасли мне кажется недальновидным решением. Потому что, невзирая на кризисы, армия автовладельцев, живущих  в Новосибирской области, ежегодно растет. Внимание автомобилистов, с учетом  профессионального подхода к делу, всегда можно привлечь к площадке «Автосиба».

А еще это была площадка, где могли показать свои преимущества лучшие компании сегмента мелкого и среднего бизнеса. Именно они —  главная часть региональной автомобильной отрасли. Такова ее специфика. Теперь на фоне разговоров о развитии в России мелкого и среднего бизнеса такой возможности у предпринимателей автомобильной отрасли в регионе нет.

Можно рассуждать о том, насколько эффективной была площадка «Автосиб-Автотех» для организаторов выставки. С другой стороны — интерес к такой площадке у потенциальных участников есть. А значит, у этой выставки есть шанс на возрождение.

По слухам, была идея проведения в выставки в Новосибирске под брендом «Московского международного автомобильного салона» (ММАС), но с акцентом на азиатское направление отрасли — с учетом месторасположения региона. Звучит почти фантастически, но почему бы и нет — идея сама по себе интересная. В любом случае, есть множество вариантов возрождения проекта «Автосиб». В том, что он необходим всем участникам рынка и, конечно же, автомобилистам Новосибирской области и соседних регионов — у меня сомнений нет.

Фото: автора

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