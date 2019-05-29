Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

Межрегиональный проект по развитию в Сибири маршрутной сети с использованием малой авиации курирует Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС). Его разработка ведется в соответствии с исполнением майского указа президента РФ об обеспечении транспортной доступности населения отдаленных регионов округа.

— Для Сибири развитие малой авиации имеет стратегическое значение. Сейчас в округе действует 178 аэродромов и посадочных площадок, тогда как до 1991 года их было более 460. Коэффициент авиаподвижности населения внутри округа, минуя Москву, в 2018 году составил 0,27 (750 тысяч человек). Для сравнения: в период пикового развития авиаперевозок — 0,87 (1,3 млн человек). Малая авиация работала более чем по 1200 внутренним маршрутам (в 3 раза больше, чем в 2018 году), — напомнил на расширенном заседании экспертной группы по развитию авиации в Сибири, проектного офиса и консультационного совета по транспорту МАСС руководитель проектного офиса Алексей Крюков.

За 4 месяца работы проектного офиса по реализации проекта «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации» проведен расчет транспортной доступности всех районных центров Сибири, анализ и классификация утраченной аэродромной сети, а также анализ существующей маршрутной сети и оценка рынка авиационных перевозок округа по сравнению с 1991 годом. Сформирован предварительный перечень аэродромов, оптимально подходящих для начала построения сети, а также перспективная схема авиамаршрутной сети. Все эти разработки проектный офис сейчас планирует согласовывать с регионами Сибири.

Предполагается, что локальные аэропорты должны располагаться в радиусе двух часов поездки на автомобиле. С учетом потребностей региона будет производиться выбор частоты рейсов между райцентром и отдаленным населенным пунктом, а также между райцентром и узловым аэропортом.

Далее проектный офис предлагает развивать связи с таким расчетом, чтобы из одного крупного узлового аэропорта можно 2-3 короткими перелетами добраться до другого в течении дня регулярными рейсами малой авиации. Разработчики также предложили регионам обсудить оптимальное полетное время между посадочными площадками, стоимость самолетов и оптимальные алгоритмы их закупки в рамках бюджетных ограничений.

— Общий расчет целевого количества аэродромов для малой авиации в Сибири на данный момент составляет около 410 штук. При этом 60% из них уже имеются в регионах округа, но только 41% аэропортов смогут принимать межрегиональные воздушные суда класса L-410 UVP—E20 и выше. Остальные пригодны только для малой авиации из-за длины ВПП 300-500 метров. Ранее на этих маршрутах летал Ан-2, — пояснил Крюков. — Мы провели классификацию имеющихся в Сибири аэродромов для разработки типовых решений и создания небольших аэропортовых комплексов, начиная от мини-офиса с санузлом до полноценного аэропорта малой авиации. Речь идет о воздушных судах на 9-20 мест. Нужно найти надежную замену Ан-2 на внутренних воздушных линиях.

— Это перспективные самолеты, которые имеют свои плюсы и минусы, но они есть в наличии, производятся, допущены к полетам и могут выйти на линии уже в этом году. Они привлекательны с точки зрения стоимости, ремонтопригодности и безангарного хранения, что в сибирском климате очень важно для экономики перевозок, — перечисляет Крюков. — Мы ожидаем от производителя ТВС-2МС подтвержденных летных и стоимостных характеристик, чтобы высчитать правильную и четкую экономику. Пока думаем, что при дальности более 50 км эффективно применять L-410 UVP-E20 при его максимальной загрузке. Все что менее — ТВС-2МС.

Спикер напомнил, что в Новосибирске производится машина, которая может быть актуальна для внутрирегиональных маршрутов: модернизированный Ан2 — ТВС-2МС (СибНИА им С.А.Чаплыгина), также в сеть можно встроить 19 местный L-410 UVP-E20 (также российского производства).

Представители авиапредприятий поинтересовались, учитывается ли в проекте использование самолетов типа Embraer E-Jet. Они напомнили, что есть направления, где малым самолетам летать просто абсурдно. Крюков пояснил, что главная задача проекта — организовать подвоз населения к узловым аэропортам. Прирост пассажиров позволит авиакомпаниям с более вместительным парком активизироваться и получать дополнительный пассажиропоток на имеющейся сети.

Региональных чиновников больше интересовал механизм обновления парка действующей авиации. В частности, они напомнили, что у субъектов федерации не так много денег, чтобы самостоятельно реализовывать такие программы, иначе они давно были бы запущены. По словам Алексея Крюкова, разработан подробный алгоритм приобретения воздушных судов в лизинг с применением федеральной субсидии (постановление правительства РФ №1212), что существенно влияет на себестоимость летного часа. При средней цене самолета 100 млн рублей за 10 лет лизинга ежемесячный платеж составит 640 тысяч рублей в месяц. Увеличение субсидии по федеральной программе, которое сейчас рассматривается, еще больше снизит нагрузку со стоимости летного часа и уменьшит лизинговые платежи. В рамках этой программы авиаперевозчик может получить самолет даже без первоначального взноса. Кроме того, предполагается предоставление субсидий по постановлению правительства РФ №1242

Экс-руководитель омского аэропорта, гендиректор аэропорта АО «Аэропорт Горно-Алтайск» Сергей Круглов акцентировал внимание еще на одной проблеме.

— В представленной вами программе говорится о покупке примерно 400 воздушных судов. Сделать их — не такая большая проблема, а вот подготовить для них 2,5 тысяч пилотов… Это 25-летняя программа всех профильных учебных заведений РФ! Если строить планы, не учитывая этот фактор, то они останутся только на бумаге. Необходимо кардинально менять систему подготовки кадров, которая сегодня находится в ужасном состоянии, — заявил он.

Круглов также отметил, что в соответствии с постановлением правительства РФ №686 все посадочные площадки, на которых осуществлено 30 и более коммерческих посадок в год, должны переходить в реестр объектов транспортной инфраструктуры. Эта сертификация требует большого количества документов и средств, что также может свести на нет все попытки восстановления региональной сети аэродромов. Еще в прошлом году регионы предлагали федералам изменить это требование, если речь идет о самолетах вместимостью до 20 кресел, но никакие решения до сих пор не приняты.

Итогом работы проектного офиса будет расчет инвестпрограммы на 2020-2024 годы для реализации проекта. Крюков пока затруднился оценить, сколько потребуется на ее реализацию в целом по округу. В представленной им презентации в качестве ориентировочной указывается сумма 56,9 млрд рублей (инвестиции на закупку воздушных судов и восстановление инфраструктуры), в том числе 19,2 млрд — сумма госсубсидий на приобретение воздушных судов (ПП№1212). Еще около 7,2 млрд — сумма госсубсидий для раскатки 1/2 от общего числа маршрутов (бюджеты субъектов федерации и ПП№1212) — 7,2 млрд рублей. В качестве примера руководитель проектного офиса привел идеальный расчет по полному восстановлению авиасети в Республике Тыва: создание 70 маршрутов с графиком движения два раза в сутки, приобретение 28 самолетов ТВС-2МС и 5 — L-410 UVP-E20, обучение экипажей, восстановление аэродромов. Все это обойдется примерно в 9 млрд рублей.

Предполагается, что проект будет реализовываться этапами. В 2019-2021 годах проектный офис планирует провести комплексный анализ каждого сегмента авиамаршрутной сети, состояния и принадлежности посадочных площадок, запустить процесс обновления парка. На втором этапе реализации программы запланирована раскатка новых внутренних авиамаршрутов, в том числе восстановление старых, подвозящих пассажиров к крупным узловым аэропортам для их перемещения по стране и за рубеж. При этом проектный офис будет анализировать — приходит ли на маршрут коммерческий пассажир или он работает только на субсидиях. По имеющейся практике, в среднем на раскатку маршрута уходит 2-2,5 года. Представитель авиакомпании «СиЛА», второй год работающей на региональном маршруте Томск – Каргасок, отметил, что при полетах два раза в неделю средняя загрузка рейса составляет 6-7 человек. Он предложил на первом этапе реализации межрегионального проекта взять в работу хорошие маршруты и с них начинать раскручивать тему межрегиональных перевозок, постепенно включая в нее новые направления, а не запускать сразу несколько десятков с непонятной окупаемостью.

28 июня паспорт проекта будет вынесен на утверждение экспертно-консультационного совета по транспорту МАСС. Завершение теоретической части проекта намечено на 1 октября 2019 года. Планируемые показатели реализации проекта к 2024 году: рост авиационной подвижности в Сибири до 1,5 (количество перевезенных к общему количеству населения). Планируется воссоздать 250-300 аэродромов и посадочных площадок. Из них 250 уже сейчас пригодны для приема и отправки воздушных судов типа Ан-2. Это позволит регионам отказаться от использования дорогостоящих вертолетных перевозок. При этом количество маршрутов, минующих Москву, в округе увеличится на 1000 единиц, что приведет к росту количества авиапассажиров минимум в 2 раза, по сравнению с сегодняшним днем.

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