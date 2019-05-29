Сотрудники «Ростелекома» в Новосибирске стали донорами крови

Сотрудники «Ростелекома» в Новосибирске приняли участие в выездной акции Новосибирского клинического центра крови. Передвижной донорский пункт, который разместили в офисе компании, за три часа посетило 39 человек, каждый из которых сдал от 200 до 450 мл крови. Перед процедурой все прошли тщательное обследование: по медицинским показателям, стать донором может только здоровый человек.

Среди сдающих кровь в рамках акции #Безтебянесправимся было много тех, кто делает это далеко не в первый раз. По словам сотрудника компании «Ростелеком» Алексея Шипицына, эта практика для него уже стала привычной: кровь он сдает в 14 раз, стараясь не упускать возможность сделать доброе дело.

— Для меня быть донором очень важно. Особенно приятно, когда ты получаешь СМС-сообщение, в котором пишут, что моя кровь помогла какому-то человеку. Сдавать кровь совсем не страшно и не больно, так что тем, кто только собирается это сделать, я могу посоветовать не бояться, — сказал он.

Новосибирский центр крови выездные донорские дни на предприятиях или вузах города проводит регулярно. Активнее всего на призыв врачей обычно откликаются студенты, но и взрослые люди готовы попробовать себя в роли доноров. По словам медиков, эта практика позволяет привлечь как разовых посетителей, так и тех, кто в будущем решит сдавать кровь на постоянной основе.

— Конечно, такие выездные акции очень актуальны, они помогают пополнить запасы крови. По статистике, потом люди к нам возвращаются, когда мы вновь приезжаем. Кроме того, приходят новенькие — они сначала решают сдать кровь за компанию, а потом становятся постоянными донорами, — отметила Ирина Козинцева, врач-трансфузиолог Новосибирского клинического центра крови.

При этом медики напоминают: донор обязательно должен сдать кровь как минимум еще один раз в течение ближайшего года. Это связано с тем, что плазма крови не переливается сразу, а предварительно проходит процедуру карантина: ее замораживают и хранят полгода. Если в это время донор пришел снова, и в его крови не нашли инфекции, то тогда первую порцию его замороженной плазмы отправляют в больницы для переливания, а новую вновь закладывают на карантин.

Фото предоставлено пресс-службой компании