СГК начала ремонтную кампанию в Новосибирске с ТЭЦ-4

СГК приступила к первым в этом году ремонтным проектам на тепловых электростанциях в Новосибирске. Специалисты начали работы на котле ТЭЦ-4, который вырабатывает более 7% пара, производимого станцией. Одновременно ремонт здесь проходит турбогенератор мощностью 30 МВт. В два ремонтных проекта компания суммарно вложит 60,5 млн рублей.

56 млн рублей в котел

С 1 февраля на Новосибирской ТЭЦ-4 началась ремонтная кампания. Капитальный ремонт одного из восьми котлов станции специалисты подрядной организации АО «Сибирьэнергоремонт» планируют выполнить до конца апреля.

Котлоагрегат №6 — один из четырех котлов, запланированных к капитальному ремонту на новосибирских станциях в 2021 году. Работы на котле — самый крупный проект капремонта на ТЭЦ-4 в этом году. СГК вложит в ремонт 56 млн рублей.

Внутри котлоагрегата заменят большую часть его составляющих. Пройдут ремонт поверхности нагрева, напрямую отвечающие за его энергоэффективность. Это элементы котла, через которые происходит передача тепла от сгораемого угля. На других этапах ремонта специалисты займутся водяными экономайзерами — это устройства, внутри которых вода, поступающая в котел, нагревается уходящими из котла газами. Также в плане работ — воздухоподогреватели. Они обеспечивают подогрев воздуха, подаваемого в топку котла для горения угольной пыли.

Повышение КПД котлоагрегата на 2%, стандартный результат капремонта, приведет к снижению годового объема сжигаемого топлива примерно на 300 тонн.

Ремонт турбогенератора

Одновременно специалисты ТЭЦ-4 начали ремонт в турбинном цехе, на одном из шести турбогенераторов станции. Это оборудование, отвечающее за преобразование энергии пара в электроэнергию.

Бригада электриков уже провела подготовку к ремонту. Основной объем работ на турбогенераторе связан с контролем и ремонтом ротора — вращающейся части генератора, а также статора — неподвижной части.

Если потребуется, к ремонту подключатся специалисты завода «Элсиб», входящего в структуру СГК. По результатам обследования оборудования специалисты решили, что нет необходимости вывозить ротор на завод. Все работы проведут на площадке ТЭЦ-4 до 21 февраля.

В ремонт турбогенератора компания вложит 4,5 млн рублей. Ожидаемый результат ремонта — повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Ремонтная программа — 2021

В 2021 году стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области составляет 2 млрд 239 млн рублей, что выше факта 2020 года на 251 млн рублей. Максимального объема средств традиционно потребует самая крупная станция — ТЭЦ-5, 784 млн рублей.

СГК планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 18 единицах основного оборудования ТЭЦ:

4 котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 1 330 т/час;

7 турбоагрегатах установленной мощностью 435,5 МВт;

7 турбогенераторах мощностью 512,3 МВт.

Следом за ТЭЦ-4 ремонт оборудования начнет ТЭЦ-5 — с энергоблока №4. Специалисты приступят к работам с 1 апреля.