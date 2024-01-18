АвтоВАЗ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в виде буквы X

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге – «Автозавод Санкт-Петербург», который перекочевал по начало «Автоваза» летом минувшего года, подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков, говорится на сайте ведомства.

Ожидается, что под данным брендом правообладатели смогут выпускать транспортные средства, автономные автомобили, электроавтомобили, машины на водородном топливе, автозапчасти, аксессуары. Кроме того, это будет разнообразный «мерч» в виде игрушек, макетов и игрушечных моделей.

Ранее редакция сообщала, бывший завод Volkswagen перезапустят этим летом в Калуге.