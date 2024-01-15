Бывший завод Volkswagen перезапустят этим летом в Калуге

О том, что бывший автозавод Volkswagen в Калуге, ранее прекративший свою деятельность, получит вторую жизнь к лету текущего года, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на канале «Россия 24».

По словам главы региона, в результате переговоров были утверждены окончательные детали сделки.

Напомним, что в минувшем году по инициативе компании «Авилон», официального дилера Volkswagen, одноименный завод в нашей стране был переименован в AGR. Согласно условиям сделки, «Авилон» за 125 млн евро приобрел производственные мощности завода Volkswagen в Калуге, а также дистрибуционные и послепродажные услуги, складские операции и финансовые сервисы.

Подробности о продукции, которая будет выпускаться после перезапуска завода, пока не раскрывают. Тем не менее перезапуск завода Volkswagen в Калуге обеспечит новые рабочие места и улучшение экономической ситуации в регионе.

Ранее редакция сообщала, что автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге будет выпускать не только китайские авто.