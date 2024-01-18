СГК показала фото лопнувшей трубы, которая оставила без тепла половину Новосибирска

В СГК показали, как выглядит лопнувшая труба, из-за которой произошла очередная авария на левом берегу Новосибирска.

Стоит отметить, что этот участок теплотрассы эксплуатируется уже 61 год. За все время своего использования труба ремонтировалась только один раз – 33 года назад.

― Демонтировали дефектный участок теплосети, ― говорится в сообщении СГК в Телеграм.

По словам СГК, к 12 часам планируется закончить установку нового фрагмента.

На данный момент ведутся сварочные работы на теплосети ну улице Петропавловской.

Ранее редакция сообщала о том, что к обеду начнут подавать тепло в дома жителей Ленинского района Новосибирска.