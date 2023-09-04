Автозапчасти стали дороже на 20%

Рост цен на автозапчасти для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России с начала года зафиксирован в диапазоне от 7 до 20%, пишут «Ведомости».

Вместе с тем, цены на кузовные автозапчасти выросли на 6%, а на масла и автохимию – на 7%, сообщил представитель платформы «Дром» и руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев.

По словам экспертов, на рынке деталей дефицит в целом отсутствует, и число объявлений о продаже даже увеличилось с начала года. Однако имеют место затруднения при поиске автозапчастей для ряда автомобилей, особенно это касается подержанных двигателей в сборе и блоков управления к ним, добавляют аналитики.

В этой связи цены на новые моторы для популярных иностранных марок подскочили на 17%.

Ранее редакция сообщала, что в августе новые автомобили резко подорожали.