В августе новые автомобили резко подорожали

Отечественные автодилеры сообщили, что за последнюю неделю новые машины подорожали в диапазоне от 70 до 600 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

По словам директора по коммуникациям ГК «Автодом» Анны Уткиной, в июле на рынке страны четыре китайские марки и две отечественные выросли в цене от 0,5 до 17%, а с 1 по 15 августа, в связи с повышением утилизационного сбора, удорожание коснулось уже 13 марок новых автомобилей и составило от 70 до 400 тысяч рублей.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что в июле новые машины дорожали в среднем на 50-80 тысяч рублей, а в августе рост цен значительно ускорился и был зафиксирован в диапазоне (выше характерного для премиальных марок) 120-600 тысяч рублей.

Специалист колебания цен почеркнул, что параллельный импорт меняет цены просто моментально, при этом «сегмент китайских брендов с официально выстроенной дилерской сетью имеет более сдержанную ценовую политику, исключающую резкие шаги».

Он добавил, что до конца текущего года стоимость новых машин расти во всех сегментах авторынка не перестанет, в том числе из-за повышения ключевой ставки ЦБ станут дороже и автокредиты.

Ранее редакция сообщала, что Грузия перекрыла «параллельный импорт» в РФ автомобилей из США и стран ЕС.