В Новосибирске всплеск обращений по укусам клеща

— За неделю зарегистрировано 250 обращений с укусом клеща. Практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

Он не исключил, что это связано с активным грибным сезоном и тем, что новосибирцы выезжают в лес.

— Обращаюсь к жителям с просьбой соблюдать безопасность при нахождении в лесах. За эту неделю с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 13 человек, —добавил Хальзов.

Неделей ранее было госпитализировано 9 человек, поступило 230 обращений.

По данным Росгосстраха, Новосибирская область в этом году лидирует в России по количеству обращений, связанных с укусами клещей. С апреля по начало августа по страховому полису обратилось 1776 застрахованных.

Эпидемиологи напоминают, что осенью активность клещей повышается. Они являются переносчиками возбудителей энцефалита, боррелиоза и геморрагической лихорадки. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось более 16 тыс человек. За период с начала эпидсезона по 22 августа диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 144 человека, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 124 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске началась вакцинация от гриппа.