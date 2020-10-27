Ажиотажный спрос на антибиотики в Новосибирске снижается

По информации руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой, ситуация в регионе со снабжением необходимыми при терапии COVID медикаментами нормализуется, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Росздравнадзором ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, как в оптовой, так и в розничной фармацевтической сети. Это более 60 аптечных организаций, оптовых и розничных, которые ежедневно представляют нам информацию. Положительная динамика отмечается за последние пять дней, с 21 по 26 октября – увеличение количества остатков на складах в оптовых организациях антивирусных препаратов с 8,3 тыс. до 41,2 тыс, то есть фактически в пять раз. Количество антибиотиков также выросло – с 5,3 тыс до 17,4 тыс. упаковок. В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов – с 3 тыс. упаковок до более чем 41 тыс. упаковок, и антибиотиков – с 3 тыс. упаковок до 8,8 тыс. упаковок. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях. Сохраняется проблематика технического характера, которая на текущий момент решается, – отметила она.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ситуация на рынке антибиотиков и противовирусных препаратов стабилизируется.

— По муниципальной сети на прошлой неделе велся активный мониторинг – и видно даже по чекам, что ажиотаж резко спал, то есть максимальные чеки были в среду, это 17,5 тысяч, в воскресение – порядка 9,3 тыс. Практически в два раза снизилась активность населения, несмотря на выходные, – подчеркнул Андрей Гончаров.

Также министр отметил, что в ближайшее время в регион должны поступить 12 тыс. упаковок необходимых антибиотиков. Кроме того, заключено соглашение по увеличению этого объема более чем в два раза. Совместно с Минпромторгом РФ предпринимаются меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru