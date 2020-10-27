Бизнес поднимает государство на помощь мерзнущим медведям

Инициативная группа новосибирских предпринимателей готовит обращения в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и ряд других инстанций с просьбой вмешаться и оказать содействие четверым цирковым медведям, оказавшимся, говоря человеческим языком, в трудной жизненной ситуации. Как следует из информации, размещенной в сообществе «Типичный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», дрессировщица Майя Кирсанова и ее питомцы — четверо медведей и нескольких цирковых собак — гастролируя по Новосибирской области, из-за ситуации с пандемией оказались, что называется, в изоляции и не успели своевременно присоединиться ни к одной цирковой труппе. В результате они обосновалась в поселке Марусино Новосибирского района. Сейчас дрессировщица живет в небольшом фургоне, а ее питомцы — в небольших клетушках под открытым небом. Средств на покупку корма для животных у нее нет. Ситуацию усугубляет наступление зимних холодов.

— Мы с коллегами прочитали об этой ситуации и решили помочь, взять шефство над животными. Вечером после работы я собрала продукты: хлеб, кашу, овощи, яблоки и груши, поехала в Марусино, — рассказывает редакции директор санатория «Парус» Юлия Шелепенкова. — От того, что увидела, мне стало плохо: медведей содержат в антисанитарных условиях, им нечего есть. Сейчас наш сотрудник будет отвозить им по четыре ведра еды в сутки. Но это не выход из ситуации. Животные не приспособлены жить на улице. Слово «спячка» уже полностью исчезло из их образа жизни. Им холодно. Дрессировщица тоже живет в фургоне без отопления, света. У нее нет денег. Она ест те продукты, которые привозят медведям. Это могут быть пищевые отходы, хлеб, овощи.

По словам директора санатория, в настоящее время персонал учреждения, помимо регулярного подвоза продукты питания животным и их хозяйке, одновременно пытается решить вопрос, что делать с животными, чтобы спасти их от холода. По словам Шелепенковой уже удалось договориться с транспортной компанией «Энергия», которая готова доставить медведей в Москву по себестоимости.

— Всем санаторием — сотрудниками, собственниками — начали сбор денег, — рассказывает собеседник редакции. — Многие откликнулись. Мы прикинули, во сколько обойдется дорога. Это будет около 100 тысяч рублей. Стали звонить в транспортные компании. Все, естественно, отказываются, говоря, что не занимаются транспортировкой животных. Потом я связалась с собственником транспортной компании «Энергия». Он сказал: мы увезем медведей, сделаем это по себестоимости. Собранных 100 тысяч нам хватит на дорогу, зарплату водителю, еду. Мы эти расходы возьмем на себя. Если возникнет разница, ее оплатит санаторий «Парус».

Однако даже в случае решения этой проблемы возникает следующая — куда девать животных после переезда, чтобы они вновь не оказались без крыши над головой.

— Мы их увезем в Москву, но куда их пристроить там? — рассуждает Шелепенкова. — Будем связываться с Москвой, с какими-то цирками. Сегодня пишем жалобу в Росприроднадзор, прокуратуру. Возможно, получится найти землю, что-то построить для животных, обеспечить за ними системный уход. Может, наши власти нашли какой-то кусок земли или помогли бы пристроить зверей в зоопарки. Или, как вариант, оставить их здесь, строить какие-то теплые вольеры, оставлять дрессировщицу за ними ухаживать.

Получить комментарий Майи Кирсановой на момент подготовки материала не удалось, дрессировщица на звонок корреспондента на ответила.

Фото pixabay.com, Alexas_Fotos

Видео предоставлено Юлией Шлепенковой