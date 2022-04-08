Azor от Розы: «Ростелеком» поддержал проект новосибирской семиклассницы по созданию чат-бота для оценки чтения

Сотрудники компании помогли Розе Шевченко испытать решение на практике и оценить виртуальную программу в реальных условиях.

Почти месяц юная исследовательница приходила на уроки к ученикам начальной школы, чтобы записать отрывки текстов для дальнейшего анализа. Механизмы чат-бота учитывают разную информацию: тембр голоса, правильность произнесенных слов, скорость прочтения и даже психологическое состояние ученика. В перспективе это позволит разработать индивидуальные алгоритмы оценки чтения, чтобы учителя использовали их на уроках.

«Чат-бот я придумала благодаря программе “Сириус.Лето: начни свой проект”, которая помогает развивать креативные идеи школьников при поддержке студентов-наставников. Я остановилась на решении для оценки навыков чтения, потому что эта тема показалась полезной и необычной, — уточнила Роза Шевченко. — Название родилось быстро: слово Azor читается обратно как “роза” и тем самым отсылает к лингвистическому палиндрому “А роза упала на лапу Азора». И это идеально соотносится с идеей моего проекта по чтению».

Программа «Сириус.Лето: начни свой проект» организована образовательным центром «Сириус» для вовлечения молодежи в научно-исследовательскую работу. Принять в ней участие могут школьники 7-11 классов с готовыми идеями в области науки, технологии и бизнеса. «Ростелеком» уже не первый год сотрудничает с «Сириусом» и поддерживает проекты центра, выступая наставником для талантливой молодежи.

«Ростелеком» как инновационная компания использует самые современные технологические решения в развитии своих цифровых сервисов. Чем больше хороших идей — тем лучше для всех: и для самих разработчиков, и для конечных пользователей. Поэтому мы рады поддержать творческие начинания в сфере ИТ среди школьников и студентов, потому что именно им в будущем предстоит развивать нашу отрасль», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В планах Розы Шевченко — дальнейшее совершенствование бота. Школьница собирается добавить в Azor функцию оценки понимания текста и дополнить решение возможностью анализа любых голосовых сообщений. В перспективе чат-бот поможет не только школьникам: программа по тренировке качества чтения пригодится иностранным студентам и людям с дефектами речи.