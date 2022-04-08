Еще одно дело о взятках в дорожном управлении области направлено в суд

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении двух экспертов отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ НСО «ТУАД»). Одна из экспертов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 и ч. 3 ст. 290 УК РФ, вторая эксперт — по п.п. «а, в» ч. 5 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц), уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые получили от представителей коммерческих организаций взятки на сумму 529 тыс. рублей (одна из экспертов получила 329 тыс. рублей, вторая — 200 тыс. рублей), полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, заключенным между «ТУАДом» и коммерческими организациями. При этом, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений.

Действия обвиняемых обеспечили необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также их оплату.

Преступная деятельность обвиняемых выявлена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В мае 2021 года отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России также сообщал о возбуждении уголовное дело в отношении двух экспертов отдела контроля качества «ТУАД» по фактам совершения ими коррупционных преступлений. Следователи отмечали, что подозреваемые предложили коммерческим организациям передать им взятки — 250 000 рублей и 70 000 рублей. Эти средства были переданы.