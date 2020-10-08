AZUR air открывает прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания AZUR air с 29 октября начинает полёты в Стамбул из Новосибирска. Рейсы ZF-269 из Международного аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около 6 часов. Удобное время вылета позволит легко спланировать как путешествие, так и деловую поездку, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запускает рейсы по этому направлению.

Билеты в Стамбул уже поступили в продажу, без дополнительных сборов их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azurair.com. Минимальная стоимость билетов начинается от 13 800 рублей в одну сторону. Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing 757-200 на всю глубину осенне-зимнего расписания.

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