S&P повысило долговременные рейтинги «Росгосстраха» до уровня «BB»

Международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг ПАО СК «Росгосстрах» до уровня «BB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Ранее у старейшего страховщика России действовали рейтинги «BB-», сообщили в пресс-службе страховой компании.
— Мы отмечаем, что ПАО СК «Росгосстрах» продолжает успешно справляться с негативными последствиями экономической и финансовой стрессовой ситуации, обусловленной влиянием пандемии COVID-19, а также снижением цен на нефть и волатильностью рынков капитала, — подобно сопоставимым страховым компаниям с более высокими рейтингами, — говорится в сообщении агентства. — ПАО СК «Росгосстрах» продолжает улучшать показатели капитализации за счет удержания накапливаемой прибыли, роста страховых премий и высокого коэффициента рентабельности капитала (ROE).
К числу позитивных рейтинговых факторов аналитики S&P относят профиль бизнес-рисков «Росгосстраха» и продолжающийся рост базы страховой премии. Напомним, что объем собранной «Росгосстрахом» премии в январе-июне 2020 года составил 40,9 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 11%. При этом прирост обеспечен по большинству видов страхования. Чистая прибыль по ОСБУ за этот период составила 6,3 млрд рублей, что на 63% выше прибыли за первое полугодие 2019-го.
— Мы ожидаем, что рост бизнеса страховой компании продолжится в 2021 году, — аргументируют аналитики S&P свой прогноз по рейтингам «Росгосстраха».
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании.
Фото: пресс-служба компании
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