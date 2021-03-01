AZUR air с 21 марта возобновляет прямые рейсы в Стамбул из Новосибирска

Рейсы ZF-269 из Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около 6 часов. Удобное время вылета позволит легко спланировать как путешествие, так и деловую поездку.

AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запустила рейсы по этому направлению. В октябре 2020 года AZUR air открыла возможность жителям Новосибирска и соседних регионов увидеть Стамбул. Рейсы выполнялись до момента ужесточения с турецкой стороны ограничений, обусловленных эпидемиологической ситуацией. В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года AZUR air приняла решение о восстановлении полётной программы в Стамбул из Новосибирска до 9 мая 2021 года.

Билеты в Стамбул уже поступили в продажу, их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azurair.com, на сайте аэропорта в разделе «Купить билет», а также в авиакассах аэропорта Толмачёво. Получить подробную информацию и уточнить расписание рейсов можно по телефонам +7 383 216-99-99 (единая справочная аэропорта Толмачёво), 221-60-16 (кассы аэропорта Толмачёво), а также в разделе «Расписание» на сайте аэропорта Толмачёво. Рейсы запланированы на воздушных судах типа Boeing 737.

О компании AZUR air

AZUR air — динамично развивающаяся российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. AZUR air выполняет перевозки по международным и внутренним направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров и самостоятельных путешественников. Парк состоит из воздушных судов Boeing 777-300, Boeing 767-300, Boeing 757-200, Boeing 737-900 и Boeing 737-800. AZUR air является победителем премии World Travel Awards в номинации «Лучшая чартерная авиакомпания мира» и «Лучшая чартерная авиакомпания Европы», авиакомпанией года в номинации «Чартерные перевозки» и дипломантом в номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой премии «Крылья России». Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.