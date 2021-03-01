Театры Новосибирской области представят на фестивале «Золотая Маска» пять спектаклей

27 февраля стартовали показы спектаклей театров Новосибирской области в рамках XXVII Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска». Всего новосибирские театры представят экспертам и зрителям пять спектаклей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В числе номинантов на соискание Российской Национальной театральной Премии в 2021 году спектакль «Идиот» Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» (11 номинаций) и рок-мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра (9 номинаций). Спектакли будут показаны на фестивальной сцене в Москве 9-10 марта и 7 апреля соответственно.

Что касается внеконкурсной программы Фестиваля «Золотая Маска», 27 февраля спектакль «Зона красоты» новосибирского театра «Понедельник выходной» был представлен в специальном проекте «Маска плюс». 1 марта в рамках этого внеконкурсного проекта пройдет показ спектакля «Грибы» Молодежного драматического театра «Первый театр». Участником специального проекта «Детский Weekend» станет Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», который 21 марта покажет зрителям фестиваля спектакль «Всем, кого касается».

— За время проведения Российского Национального театрального Фестиваля «Золотая Маска» театрами Новосибирской области получено 37 наград. В 2021 году пять театров Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры представляют свои спектакли как в основной, конкурсной программе, так и в специальных проектах фестиваля «Золотая Маска». Это четыре государственных театра и частный театр «Понедельник выходной» Сергея Дроздова, которым предстоит продемонстрировать фестивальной публике высокий культурный потенциал региона в области профессионального театрального искусства, — отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Отмечается, что торжественная церемония вручения премий «Золотая маска» XXVII Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска» запланирована на 22 апреля.

Напомним, что «Золотую Маску» за «Лучшую мужскую роль второго плана» 10 ноября 2020 года получил актер театра «Красный факел» Андрей Черных (Чепурной).