Бабьего лета не будет – синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Новосибирске

Первое сентября будет тёплым и солнечным – такие данные опубликовали ведущие погодные ресурсы. Gismeteo и Яндекс.Погода сообщают, что в этот день воздух прогреется до + 17 °С. Дождей при этом не ожидается.

И если в День знаний с погодой новосибирцам повезёт, то далее горожан ждёт не очень оптимистичный прогноз. Температура будет понижаться. С 3 сентября начнутся дожди, и выше 20 градусов тепла уже ждать не стоит, предупреждает Gismeteo. По всей вероятности, бабьего лета в Новосибирске в сентябре в этом году не будет.

5 сентября температура упадёт до + 9 °С, такую информацию дают сервисы «Яндекс-Погода» и Gismeteo.

Впрочем, далеко не все горожане огорчены прогнозом. Многих новосибирцев похолодание даже порадовало. Пользователи соцсетей отмечают, что устали от жары этим летом. Прохладная погода позволила спокойно заняться работой и домашними делами.

Таким образом, по прогнозам в сентябре новосибирцев ждёт умеренно дождливая погода. В первый месяц осени будет облачно с редкими прояснениями.