В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

— «Газпромнефть» выступает официальным партнером «Технопрома-2023», вносит свою повестку в форум и определяет тематики, которые интересны компании не столько для получения прибыли, сколько для создания экосистемы взаимодействия, трансляции лучших практик, настройки партнерского круга, где компания сможет более эффективно решать свои задачи, — сообщил на пресс-конференции директор «Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», директор научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ» Сергей Головин.

Одна из тем, которые продвигает компания, — развитие использования синхротронного излучения для повышения эффективности нефтедобычи. В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Новосибирской областью, НГУ и «Газпромнефтью», одной из тем которого является развитие тематики синхротронных излучения на базе ЦКП «СКИФ» для повышения нефтеотдачи. На «Технопроме» запланировано подписание соглашения в рамках консорциума, в который войдут восемь организаций. Каждая из них возьмет на себя часть этой тематики. В консорциум войдут три университета: НГУ, Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Институт катализа СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН, Институт нефтегазовой геофизики СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН и ЦКП «СКИФ». Совместно с «Газпромнефтью» члены консорциума станут готовить методики, которые можно будет использовать для решения задач после запуска синхротрона в конце 2024 года.

Сергей Головин пояснил, как синхротронное излучение может помочь в интенсификации нефтедобычи.

— В нефтегазовой отрасли максимально востребованы самые современные технологии. Они, в частности, необходимы для того, чтобы добраться до запасов. Этим вызван интерес «Газпромнефти» к синхротрону, который позволяет заглянуть в микромир нефтяного пласта на уровне мельчайших подробностей. Это то, что позволит продвинуться в понимании и настройке процессов интенсификации нефтедобычи, развитии подходов, что находятся на острие науки и технологий, — говорит Головин. — Чтобы решать эти задачи, пришлось сформировать такой коллектив разнородный. Комплексная проработка темы позволит выйти на самый передовой уровень и с 2025 года начать применять эти технологии не только «Газпромнефти», но и всем российским, а может, и международным компаниям.

— Развитие этих технологий сопряжено еще с одной мегазадачей, которая в Новосибирской области, к сожалению, не решена, — созданием суперкомпьютерного центра. Мы планируем развивать технологии цифрового керна, когда вместо лабораторных экспериментов будут проводиться компьютерные. По многим характеристикам они являются более предпочтительными. В этом направлении идет весь мир, и мы стараемся не отставать, — говорит Головин. — Благодаря тому, что у нас в консорциуме есть компетенции, затрагивающие разные направления, создаются новые научные инструменты, мы можем подойти к решению этой задачи одновременно со всех сторон. Построение цифровых моделей и методик позволит анализировать состояние пласта и наблюдать процессы, что там происходят, настраивать модели и применяемые технологии.

По мнению ученых, новые технологии позволят извлекать нефть из низкопроницаемых пластов, где в обычных условиях скорость фильтрации такова, что первые литры нефти можно получить за годы работы на месторождении. Технологии позволят заставить нефть двигаться в пласте и увеличить коэффициент ее извлечения. Отрабатывать их консорциум планирует на месторождениях Баженовской и Ачимовской свит, расположенных в Западной Сибири.

Форум «Технопром-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что на месторождениях Новосибирской области приостанавливается добыча нефти.