Дрон-художник создает мурал на стене НГТУ в Новосибирске

Работа дрона-художника вызвала интерес новосибирцев. Коптер работает на территории студгородка НГТУ. Беспилотник расписывает фасад спорткомплекса технического университета. Прохожие останавливаются, чтобы понаблюдать за увлекательным зрелищем.

— Класс! Специально иногда останавливаемся посмотреть на работу дрона-художника. Очень увлекательный процесс. Интересно, что в итоге получится. Будем наблюдать, —поделилась впечатлениями в паблике «Мы – НСО» в социальной сети «ВКонтакте» жительница Новосибирска Евгения Теппоева.

Проект представляет известный российский художник Миша Most. Дрон наносит на стену здания эскиз его картины – это будет гигантский автопортрет.

Публику интересует не только творческая часть, но и технические стороны процесса создания граффити. О том, что коптер не устоял перед порывом стихии, сообщил «Телеграм»-канал «Дронофлот». В сети можно посмотреть видео, где дрона-художника сдувает ветром. На площадке, где работает беспилотник, ситуацию назвали рабочим моментом. Объяснили, что нужно просто внести корректировки в программу.

Авторы идеи нарисовать мурал с помощью дрона надеются, что эксперимент позволит внедрить новую технологию для оформления фасадов. Благодаря коптеру оригинальное изображение может появиться там, куда не доберётся человек с баллончиками краски.