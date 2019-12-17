«Байкал-Сервис» открыл третий терминал в Новосибирске

Транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла третий терминал в Новосибирске. Складской комплекс «Станционная» расположился на одноименной улице в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с открытием терминала общая площадь складских комплексов «Байкал-Сервиса» в Новосибирске превысила 14 тыс. кв. м.

— С новым терминалом мы стали ближе к клиентам из западной части города, — пояснил дивизиональный управляющий ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Дронов. — Когда-то в этом районе были сосредоточены крупнейшие оборонные предприятия, которые по большей части закрылись, сейчас их площади арендуют сотни различных организаций, наших действующих и потенциальных клиентов.

Расширение складских площадей в Новосибирске в компании связывают с увеличением грузопотока.

— В Сибирском регионе растет спрос на перевозки и, главным образом, на автомобильные, — отмечает Виталий Дронов. — Одним из драйверов роста, наряду со все большим потоком грузов из КНР, выступает развитие рынка поставщиков FMCG. Новосибирск — это крупнейший транспортный узел, откуда поставки товаров идут по всей Сибири и Дальнему Востоку. Сейчас крупные сетевые компании наращивают объемы перевозок не только фултраками, но и, в первую очередь, сборными машинами.

По его словам, потенциал рынка автоперевозок в регионе не исчерпан. Предпосылкой станет дальнейшее развитие инфраструктуры, в частности, ввод в эксплуатацию восточного обхода в Новосибирске, который активизирует поток грузов с южного направления.

Фото предоставлено пресс-службой компании