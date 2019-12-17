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Райффайзенбанк: интерес премиальных клиентов к инвестиционным продуктам вырос на 30%

  • 17/12/2019, 10:27
Премиальные клиенты в 2019 году активно вкладывали средства в инвестиционные продукты, показала статистика Райффайзенбанка.

Приток средств в управление активами и ПИФы, а также на инвестсчета ускорился до 30%. Кроме того, все более популярными у клиентов становятся накопительные счета как средств гибкого управления финансами.

— В 2019 году депозитные ставки снижались по всему рынку в целом. На этом фоне темп роста средств клиентов на накопительных счетах и во вкладах сравнялся и составил около 20%. Однако самый сильный приток клиентских средств наблюдается в инвестиционных продуктах: лидируют ПИФы и услуги управления активами. Клиенты уходят от концепции пассивного сбережения, и готовы использовать более сложные финансовые продукты, — отметил руководитель управления обслуживания премиальных клиентов Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Объем средств на инвестиционных счетах в 2019 году вырос на 30%, в ПИФах и портфельном управлении — совокупно составил около 35%. Брокеридж также стал более популярным — здесь за год остатки на счетах клиентов выросли почти на 20%. Среди традиционных продуктов по-прежнему популярны депозиты и накопительные счета: объем средств в этих продуктах в 2019 году вырос почти на 20%.

— В Новосибирске количество клиентов, которые активно пользуются премиальными услугами, увеличилось на 18-20%, по сравнению с 2018 годом. Выросло и количество используемых инвестиционных продуктов на одного клиента. Доля новосибирских клиентов с ИИС увеличилась на 15%. В целом, около 40% средств с текущих счетов клиентов было перемещено на инвестиционные продукты: ПИФы, доверительное управление и ИИС. Чуть меньший рост показало брокерское обслуживание, — комментирует Наталья Голубева, директор сети офисов Райффайзенбанка (АО) в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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