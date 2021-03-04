Балетную труппу НОВАТа возглавил Фарух Рузиматов

3 марта художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман представил труппе нового руководителя балета. Творческий коллектив возглавит народный артист России, легенда мирового балета Фарух Рузиматов, сообщили в пресс-службе театра.

— Представлять Фаруха Рузиматова не нужно – его известность распространяется далеко за пределы балетного мира. Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией. Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждёт интересная и плодотворная творческая деятельность, — отметил Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Для знаменитого танцовщика это не первая встреча с труппой Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова.

Фарух Рузиматов родился 26 июня 1963 года. Окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. С 1981 по 2007 год танцевал в Мариинском театре. В 1990-1991 годы сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста. C 2007 по 2009 год занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра. В 2014-2015 годах возглавлял балетную труппу Ростовского государственного музыкального театра. За время своей артистической карьеры Фарух Рузиматов станцевал ведущие партии в главных спектаклях классического репертуара на самых известных балетных сценах от Японии до США: Альберта в «Жизели», Солора в «Баядерке», Али в «Корсаре», Принца Дезире в «Спящей красавице», Принца в «Щелкунчике», Джеймса в «Сильфиде», Зигфрида в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте», Абдерахмана в «Раймонде». В репертуаре танцовщика также балеты именитых хореографов XX века: Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, Ролана Пети, Хосе Лимона, Мориса Бежара, Юрия Григоровича, Джорджа Баланчина, Олега Виноградова.