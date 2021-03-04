Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников регулярно замеряет «индекс самочувствия», который отражает, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке и их ожидания в ближайшей перспективе, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «индекс самочувствия» складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволяет получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда как в целом по России, так и в Сибирском федеральном округе.

Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.

— Настроения работников на российском рынке труда накануне 1 квартала 2021 г. не претерпели серьёзных изменений: общий индекс самочувствия вырос на 0,02 пункта, и наибольший вклад в это внёс индекс готовности снизить зарплатные ожидания — он вырос на 0,04 пункта, в то время как остальные индексы выросли всего на 0,01–0,02 пункта, — уточнили в hh.ru.

Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели, разместившие резюме в сфере «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, массмедиа». Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, а также представители медико-фармакологической сферы. Что касается регионов, то наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда продолжают выражать соискатели из столичных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга. Зато наиболее уверенно относительно других себя чувствуют соискатели на в Сибири и на Урале.

Индекс самочувствия в Сибирском федеральном округе накануне 1 квартала 2021 повысился до отметки –0,03 пункта. Из графика видно, что настроения соискателей постепенно выходят из прошлогоднего кризиса, и в принципе кандидаты чувствуют себя на рынке труда более уверенно.

Опрос проводился Службой исследований hh.ru 23 декабря 2020 – 3 февраля 2021 среди 21 691 российских соискателей.