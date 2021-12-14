Баллы программы лояльности Банка «Левобережный» можно обменять на продукты расчетно-кассового обслуживания

В список услуг, которые клиент может приобрести за баллы, добавлена выдача справок:

о наличии расчетных счетов;

о наличии счета и картотеки-2 и иных претензий к счетам;

об оборотах по счету.

Указанные документы подписываются ЭЦП и размещаются в ОНЛАЙН-офисе.

Также банк ввел новые критерии начисления баллов, с новыми условиями можно ознакомиться в ОНЛАЙН-офисе.

Напомним, что клиенты могут копить и обменивать баллы не только на услуги РКО, но и на обслуживание дебетовых и кредитных карт, аренду банковских сейфов, сервисы по ВЭД и по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Посмотреть все преференции программы лояльности «Любимый клиент» можно на сайте банка. По интересующим вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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