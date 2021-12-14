МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

Соответствующие проекты приказов МВД опубликованы на портале нормативных правовых актов. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полиции. Теперь сотрудники МВД смогут вскрывать автомобиль, оцеплять территорию, ограждать места массовых мероприятий. При этом из закона убрали расширение полномочий по применению оружия, а также норму об освобождении от ответственности за действия при исполнении.

Уточняется, что информировать граждан о проникновении в их жилища и автомобили будут в «возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента проникновения, «путем направления или вручения уведомления о проникновении» — это будет возможно по почте, телефону или интернету. Бумажный документ отправлять все равно будут, причем будет необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проникли.

Правила также предполагают информирование граждан и юридических лиц о дате, времени и основаниях проникновения.