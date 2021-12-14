На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

В Новосибирской области назвали несколько муниципалитетов, отстающих в плане оборудования дорог средствами безопасности для участников дорожного движения. В частности, как прозвучало в ходе заседания профильной комиссии при правительстве региона, в Новосибирске из 30 выполнены только 10 объектов по безопасности дорожного движения. Как поясняют в мэрии областного центра, по ряду проектов для достижения километража программы БКАД пришлось проводить работы в усеченном в плане стоимости порядке, потому на отдельных участках ограничились только работами по замене дорожного полотна.

— Вы — человек новый, — обратился к начальнику городского дептранса Константину Васильеву министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. — Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» начинается со слова «безопасные». Если в приоритете сделать сколько-то километров дорог, они должны быть безопасными. Если у вас не хватает федерального и областного бюджета, то вы должны за счет местного бюджета обеспечить безопасность на дорогах. Только при таком условии дороги заносятся в нацпроект. Доделывайте сейчас за счет местного бюджета. Мы с вашими коллегами и предшественниками это обсуждали многократно.

Такие аргументы городских властей не устроили чиновников власти областной.

Одним из пунктов проекта решения комиссии стало поручение мэрии областного центра в обязательном порядке на протокольных и гостевых маршрутах и на объектах нацпроекта БКАД нанести разметку из долговечных материалов.

Вторым отрицательным примером в области был назван Венгеровский район, где работы по обустройству пешеходных переходов выполнены лишь на 6,5%, хотя многие районы приблизились к 100% показателю. Данный вопрос, как отмечает первый вице-губернатор Владимир Знатков, обсуждается с администрацией района уже на протяжении года.

— Достигнем в следующие годы, — обещает изменить ситуацию по показателям глава района Сергей Черных. — На следующий год с наступлением теплой погоды выполним, мы это уже запланировали. Но давайте подходить реально. Муниципальное образование Новосибирск и муниципальное образование сельсовет в 100 км от Венгерово маленько отличаются друг от друга, а требования для обоих одинаковые.

По информации ГУ МВД, за минувшую неделю совершены 17 ДТП, в результате которых 19 человек травмированы, 3 погибли. Сотрудниками ГИБДД пресечены 35,1 тысячи фактов правил нарушения дорожного движения