«Балтика-Новосибирск» запустила новые биологические очистные сооружения

На заводе «Балтика» в Новосибирске ввели в эксплуатацию значимый экологический объект — биологические очистные сооружения, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новые биологические очистные сооружения на новосибирском заводе — это уникальный комплекс. К его преимуществам относятся высокая степень очистки стоков, надежность эксплуатационной безопасности и низкий расход электроэнергии. Благодаря анаэробному реактору появляется возможность увеличить объемы получаемого биогаза. Данное решение позволяет снизить затраты на тепловую энергию на 10%, уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохранить природные ресурсы.

Общая сумма инвестиций в проект превысила 519,5 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что очистные сооружения сточных вод (ОС) Балтика-Новосибирск служат для очистки промышленных сточных вод, образующихся на пивоваренном заводе, частичной стабилизации и последующего обезвоживания первичного осадка и биологического ила, образующихся во время работы ОС, использования или утилизации биогаза, выделяемого во время работы анаэробной стадии очистки сточных вод. Биогаз образуется на одном из этапов работы очистных сооружений и служит альтернативным источником энергии, позволяющим экономить природный газ. Кроме Новосибирска биогаз используется на заводах в Самаре, Хабаровске, Ярославле и Туле. Установки для сбора биогаза также появятся на заводах в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где сейчас строятся очистные сооружения

— Новые биологические очистные сооружения на нашем заводе отвечают всем современным требованиям. Комплекс обладает целым перечнем преимуществ: это и высокая степень очистки, и высокая надежность эксплуатационной безопасности, автоматический режим работы и минимальный объем работ, связанных с техническим обслуживанием. Также стоит отметить низкий расход электроэнергии, высокую стабильность процесса, минимальное образование вторичных отходов и выбросов и точное соответствие параметров сточных вод на выходе требуемым предельным значениям благодаря оптимально подобранному технологическому процессу, — отметил главный инженер филиала «Балтика-Новосибирск» Александр Цогоев.

Фото: пресс-служба компании