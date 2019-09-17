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На базе ПАТП-8 создадут предприятие по изготовлению полимерных люков и дождеприемных решеток

Совместное предприятие МУП «УЗСПТС» и ЗАО ЦИЭБ «Русич» может начать работу уже этой осенью.
  • 17/09/2019, 17:06
На базе ПАТП-8 создадут предприятие по изготовлению полимерных люков и дождеприемных решеток

— Производственные площадки ПАТП-8 по профилю не используются уже более 10 лет. Здесь нет муниципального автотранспорта. Но на его территории располагаются два очень важных учреждения – наше муниципальное УЗСПТС и «Русич», которые занимаются решением очень актуальной для города проблемы – очисткой ливневой канализации, — цитирует мэра города Анатолия Локтя пресс-служба мэрии города Новосибирска.

По его словам, рассматривается возможность объединения этих двух структур и образования на базе ПАТП-8 совместного предприятия по производству дождеприемников, решеток и люков из композитных материалов.

— Те, что установлены сегодня – чугунные, металлические, являются центром внимания «черных» металлосборщиков. Город несет серьезные финансовые потери из-за постоянного воровства конструкций, — отметил мэр.

Отмечается, что производство, возможно, начнет работать уже этой осенью.

Фото: Юлия Данилова

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