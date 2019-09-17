Сбербанк снижает размер первоначального взноса

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru

— Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом, — отметил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Фото: пресс-служба банка