«Балтика» открывает в Новосибирске площадку по производству безалкогольного пива

Пивоваренная компания «Балтика» увеличивает с четырех до шести число площадок, на которых установлено инновационное оборудование производства безалкогольного пива. Суммарные инвестиции в запуск двух безалкогольных линий в Ярославле и Новосибирске составили 80 млн рублей. До этого, в течение последних 10 лет, компания инвестировала 1,15 млрд рублей в оборудование и маркетинговую поддержку безалкогольного пива, сообщили в пресс-службе компании.

— По итогам прошлого года российский рынок пива впервые за 11 лет прекратил падение и, по оценкам компании, вырос на 3%. При этом сегмент безалкогольного пива, который на протяжении последних трех лет растет двузначными темпами, показал рекордный рост на 36%, — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания «Балтика» производит безалкогольное пиво в Санкт-Петербурге, Самаре, Туле и Ростове-на-Дону. В 2019 году к этому списку добавляются еще две площадки – Новосибирск и Ярославль. В целом мощности компании по производству безалкогольного пива после этого составят 1,8 млн гектолитров в год.

В компании подчеркнули, что на шести производственных площадках используется инновационное оборудование.

— Возможность производить безалкогольное пиво еще на двух заводах позволит «Балтике» оптимизировать расходы на логистику, быть более гибкими в удовлетворении спроса, сокращая сроки поставки и позволяя пиву доходить до потребителя максимально свежим, — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба компании