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Завершился ежегодный цикл лекций от специалистов АО «РЭС» для студентов НГТУ

  • 26/04/2019, 10:46
24 апреля 2019 года завершился цикл лекций, которые провели руководители и представители кадрового резерва АО «РЭС» для студентов факультета энергетики (ФЭН) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

24 апреля 2019 года завершился цикл лекций, которые провели руководители и представители кадрового резерва АО «РЭС» для студентов факультета энергетики (ФЭН) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).Это одно из ключевых направлений в разностороннем взаимодействии системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области и опорного ВУЗа. В рамках договора о сотрудничестве сотрудники АО «РЭС» ежегодно проводят презентационные лекции для студентов старших курсов ФЭН по различным аспектам производственной деятельности Общества.

В этом году бакалавры и магистранты прослушали лекции по достаточно обширному перечню тем, в том числе:

– «Оперативно-диспетчерское управление» (лектор – заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети»);

– «Эксплуатация распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в т.ч. ТП, РП» (лектор – главный инженер филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети»);

– «Устройства релейной защиты и электроавтоматики» (лектор – начальник службы релейной защиты и электроавтоматики филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»);

– «Грозозащита и контроль изоляции, диагностика оборудования» (лектор – начальник службы грозозащиты и изоляции филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети»);

– «Работа с потерями электрической энергии» (лектор – начальник участка по работе с потерями Тогучинского городского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети»).

Каждая лекция сопровождалась массой вопросов от аудитории, касающихся производственной деятельности компании, организации работы в тех или иных направлениях, особенностей работы в филиалах Общества и т.д. Это в очередной раз подтвердило, что у студентов есть живой интерес к общению с преподавателями-практиками.

В целом, подобные мероприятия реализовываются с целью подготовки инженерно-технических работников, которые по окончании университета вольются в дружный коллектив энергетиков, и, возможно, пополнят ряды высококвалифицированных сотрудников АО «РЭС».

На сегодняшний день в Обществе успешно трудятся и занимают различные должностные позиции целые поколения выпускников факультета энергетики и других факультетов НГТУ, который является основной «кузницей» высококвалифицированных кадров для предприятий энергетической отрасли. В структуре работников АО «РЭС» с высшим образованием наибольший удельный вес занимают именно выпускники НГТУ. Только за 2018 год на предприятие были трудоустроены 67 выпускников ВУЗа.

Таким образом, многолетний опыт разностороннего взаимодействия АО «РЭС» и НГТУ – будь то  непосредственное участие в учебном процессе, проведение экскурсий на объекты или организация прохождения всех видов практик – показывает только положительные результаты, не только обеспечивая формирование кадрового потенциала для предприятия, но и способствуя укреплению престижа профессий такой высокотехнологичной отрасли, как электроэнергетика

Фото: пресс-служба компании

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