«Балтика» в Новосибирске перечислила более 2,1 млрд рублей налогов в региональный бюджет

В первой половине 2020 года конкурентная среда на пивоваренном рынке России оставалась насыщенной. В конце первого квартала «Балтика» запустила несколько коммерческих инициатив, призванных остановить падение продаж, и с марта такие показатели, как объем продаж и доля рынка постепенно улучшались. В первом полугодии 2020 года отгрузки компании выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в релизе компании.

Отмечается, что объем инвестиций «Балтики» в I полугодии составил 1,6 млрд рублей. Большая часть этих средств была направлена на покупку холодильников для торговых точек, модернизацию очистных сооружений в Туле, а также оборудование для изготовления производства и упаковки безалкогольного пива. Налоговые отчисления компании в бюджет РФ в первой половине 2020 года составили около 26,3 млрд рублей, 70% из них — акцизы (18,5 млрд руб.)..

Объем экспорта «Балтики» вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на ключевые экспортные рынки. Лидерами по росту поставок среди экспортных направлений стали США, Узбекистан и Армения. Энергетический напиток Flash Up завоевал награду «Бренд года 2019» в Узбекистане (по данным исследования Национального маркетингового центра), а «Балтика 0» была признана «Безалкогольным пивом № 1» в Латвии.

В компании подчеркнули, что филиал «Балтика-Новосибирск» сохраняет свои позиции в числе крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам первых 6 месяцев 2020 года компания перечислила более 2,1 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них — 2 млрд рублей акцизов, что на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Всего с 2008 по 2019 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 38 млрд рублей акцизов.

В период пандемии филиал «Балтики» в Новосибирске также подключился к социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленной на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой в различных регионах России. В частности, в марте завод совместно с АНО «Центр развития социальных технологий» помог закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили воду и квас «Хлебный край». А в июле партию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-Новосибирск» передал 4 медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для пациентов и персонала.