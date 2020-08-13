Нива лидирует в рейтинге популярных автомобилей сегмента SUV в Новосибирске

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV за I полугодие 2020 года и назвали самые популярные на вторичном рынке Новосибирска модели внедорожников и кроссоверов.

— Первую строчку в топе занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 208 000 рублей. На второй позиции – Toyota Land Cruiser, средняя стоимость автомобиля в I полугодии 2020 составила 2 573 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу Honda CR-V со средней ценой 670 000 рублей, отметили эксперты Авито Авто.

Отмечается, что ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в городе в среднем 1 642 000 рублей. В Санкт-Петербурге самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV стал кроссовер KIA Sportage, средняя стоимость этой модели в городе составляет по итогам I полугодия 793 000 рублей.

Активнее всего в I полугодии интересовались покупкой внедорожников и кроссоверов жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю столицы приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга – 5%.

Меньше всего в I полугодии интересовались кроссоверами и внедорожниками в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске – на каждый из этих городов в I полугодии пришлось менее 1% от общего спроса по стране.

Средняя стоимость подержанного автомобиля сегмента SUV в Новосибирске составила в I полугодии 2020 года 996 000 рублей, поднявшись на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Из наиболее популярных моделей самый заметный рост средней цены на вторичном рынке Новосибирска продемонстрировали по итогам полугодия Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Средняя стоимость этих моделей за год увеличилась на 39% и 66% соответственно.

Спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии 2020 в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом, отрицательную динамику по итогам полугодия показало и предложение. При этом в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге – на 4%.

Фото: RLGNZLZ