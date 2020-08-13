Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области остается самым высоким по Сибири

По состоянию на 13 августа индекс летальности в регионе составляет 2,90%. Это очередное повышение, на 0,26%. Показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Как и неделю назад, Новосибирская область остается «антилидером» среди регионов СФО. На 2-м месте Красноярский край (2,57%), 3-е место — у Иркутской области (1,46%). Таким образом, эта тройка не поменялась, — говорится в сообщении.

Республика Алтай, где традиционно самый низкий показатель, теперь делит свое место с Кузбассом. В обоих регионах процент летальности — 0,40%.

Общий показатель в СФО продолжает превышать единицу, составляя 1,6%. Это ниже общероссийского.

В ИЦК подчеркнули, что по состоянию на 13 августа в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности остается в городе Санкт-Петербург (6,57%).

— В целом по РФ этот показатель за неделю увеличился совсем незначительно, и также держится выше единицы — 1,69%. Это ниже общемирового значения, которое на сегодняшний день составляет 3,62%, — рассказали в ИЦК.

Уточняется, что худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов уже долгое время демонстрирует Северо-Западный ФО (3,47%)

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 13 августа — 10 451 человек.

Случаев летального исхода за истекший период зафиксировано — 41. Это больше, чем по данным на 6 августа.

Фото предоставлено ИЦК