«Экология-Новосибирска» выставила более 1200 претензий

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» ведет претензионную работу. Всего направлено 1208 претензий об оплате оказанных услуг на общую сумму около 419 млн рублей. Для юридических лиц, работающих на территории Новосибирской области, подготовлены и направлены претензии на общую сумму более 177 млн рублей. Предарбитражные уведомления на общую сумму более 242 млн рублей направлены управляющим организациям, осуществляющим управление и эксплуатацию жилищного фонда, сообщила пресс-служба компании.

— Претензионную работу ООО «Экология – Новосибирск» ведет с середины апреля текущего года, — отметила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — В результате этой деятельности некоторые юридические лица оплатили задолженность на общую сумму более 195 млн рублей. Другие — не отреагировали на наши требования. В подобных случаях будут подготовлены исковые заявления в Арбитражный суд Новосибирской области с отнесением всех судебных расходов на ответчика

В соответствии с действующим законодательством все физические, юридические лица, в том числе и управляющие организации обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. Датой начала оказания услуг является 01.01.2019. Договором предусмотрена ответственность за несвоевременную оплату услуг в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Фото редакции